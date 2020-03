Zielona Góra. Nagonka na mieszkańców Jędrzychowa. "Kim są te aspołeczne jednostki?"

Zwolennicy budowy większego kompleksu twierdzą, że większość mieszkańców Jędrzychowa ucieszyła się, kiedy inwestycja została zakwalifikowana do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Warto podkreślić, że w głosowaniu zyskała poparcie ponad 2,4 tys. zielonogórzan. - Niestety, ciągle są jakieś próby jej zablokowania przez kilka osób mieszkających w pobliżu, które mają niesamowite poparcie w urzędzie. W ciągu kilku dni uzyskali oni zgodę na spotkanie z prezydentem, podczas którego wprowadzili go w błąd podając nieprawdziwe informacje m.in. fałszywe ulotki - argumentują.

W sprawie budowy infrastruktury sportowej przy ul. Kąpielowej od początku było wiele emocji. Doprowadziło to nawet do konfliktu między prezydentem Januszem Kubickim a radnym Dariuszem Legutowskim – ten drugi został nazwany przez włodarza miasta m.in. kłamcą i oszustem. Ostatecznie prezydent przeprosił za swoje słowa. Ale to nie zakończyło sporu między samymi mieszkańcami Jędrzychowa.

- To byłyby dobry kompromis. Niestety, już teraz rozpoczęła się w mediach społecznościowych skierowana przeciwko nam nagonka. Sam radny Legutowski nakręca zwolenników kompleksu. Na Facebooku przedstawia się nas, jako szkodników. Padają pytania: kim są te aspołeczne jednostki. Niektórzy chcieliby ujawnienia naszych danych osobowych. Jak w takiej atmosferze można szukać porozumienia? - pytają zmartwieni.

NIEZBĘDNY KOMPROMIS

Wygląda jednak na to, że bez kompromisu się nie obejdzie. We wtorek, 25 stycznia, radni głosowali na sesji na wniosek prezydenta Kubickiego nad uchwałą umożliwiającą zmianę planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kąpielowej. Propozycję przyjęto. - Oznacza, to, że jeśli mieszkańcy nie dogadają się w tej sprawie, to urząd miasta sam podejmie za nich decyzję. Obie strony mają istotne argumenty, ważne aby teraz potrafiły wspólnie wypracować kompromis - twierdzi radny Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości.