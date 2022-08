Zielona Góra. Od września inaczej jeździmy autobusami MZK. Sprawdź zmiany tras i kursów

Jak informuje prezes zarządu MZK Robert Karwacki, dla wszystkich linii przywrócone zostają rozkłady jazdy obowiązujące w dni nauki szkolnej co oznacza zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach szczytu na liniach priorytetowych z co 20 na co 15 minut oraz na liniach podstawowych z co 40 na co 30 minut. Na trasy ponownie wyjadą autobusy linii szkolnych nr 38 i 39.