Zielona Góra. Park Kulturowy Stare Miasto? Takie są plany, zdecydują o tym radni

Wiele gości zachwyca się naszym deptakiem, starówką, a także zielenią, której nam – mieszkańcom – wciąż za mało.

- Dobrze, że miasto chce zająć się na poważnie wizytówką naszego miasta – uważa Irena Tomaszek z Zielonej Góry. – Park Kulturowy? Słyszałam o czymś takim. To powoduje między innymi, że nie ma takiej wolnej amerykanki w tych miejscach jeśli chodzi o reklamy. One często nie pasują do zabytkowych, eleganckich kamienic. W innych państwach starówki od dawna są chronione przed takim bałaganem. A wszystko przecież można zrobić, stosując odpowiednią estetykę i klimat. Nikt nie będzie poszkodowany.