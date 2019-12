Zielona Góra. Przez wirusa ASF działkowcy nie mogą dostać się do ogrodów

Sytuacja dotyczy dwóch ogrodów w okolicy Zielonej Góry i Wilkanowa: ROD „Wiarus” oraz ROD „Zacisze Leśne”. - Prezesi obu ogrodów poinformowali nas, że straż leśna zatrzymuje osoby, które chcą dostać się na działki. Okazuje, się, że jedyny możliwy dojazd biegnie przez drogi leśne, a te zostały zamknięte zarządzeniem wojewody z powodu zagrożenia ASF. Co prawda, jeszcze nikt nie otrzymał mandatu, na razie skończyło się jedynie na ostrzeżeniach i zawróceniu z drogi. Niestety, nikt nas wcześniej nie informował, że taka sytuacja może mieć miejsce, zostaliśmy tym kompletnie zaskoczeni - tłumaczy Rafał Hawryluk.

- Warto pamiętać, że działkowcy mają prawo trzymać na terenie ogrodów zwierzęta, m.in. kury, króliki czy też gołębie. O te zwierzęta należy dbać, trzeba je regularnie karmić. Teraz nie ma jak się do nich dostać. Część działkowców trzyma również na działkach cenny sprzęt, czy też narzędzia. Tego majątku też trzeba pilnować. Teraz mamy okres zimowy, więc odwiedzających ogrody jest mniej. Ale sytuacja z ASF może się ciągnąć jeszcze pół roku, tymczasem tradycyjnie w lutym zaczyna rosnąć ruch w naszych ogrodach. Musimy jakoś rozwiązać ten problem - przekonuje Hawryluk.

- Dziki przychodzą w mieście na osiedla, a tymczasem my nie możemy dostać się do działek - twierdzi Krzysztof Andrzejewski, prezes ROD „Wiarus”. - Musimy pamiętać, że również w grudniu i styczniu na działkach wykonuje się pewne prace, przekopuje obornik czy też bieli drzewa. Może warto rozważyć wytyczenie nam po prostu przejezdnego szlaku z zakazem zatrzymywania się na drodze. To rozwiązałoby nasz problem.