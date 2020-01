ZIELONA GÓRA: Rada wygasiła mandat radnemu Januszowi Rewersowi [ZDJĘCIA]

- Słychać było głosy ze nielubiany przez władzę itd. A prawda jest inna. Życie jest proste. My też składaliśmy oświadczenia majątkowe z załączonym PIT-em. Po przejrzeniu tych oświadczeń przewodniczący rady poprosił, żeby wyjaśnił, dlaczego podaje adres poza Zieloną Górą - tłumaczył A. Bocheński. - Radny złożył korektę oświadczenia, że mieszka w Zielonej Górze, jednak z informacji przewodniczącego wynika, że nie zmienił adresu w PIT, czyli że pieniądze z PIT-u poszły do innej gminy. I dlatego przewodniczący zwrócił się do prezydenta o informacje w tym zakresie...

- My tu nie głosujemy, gdzie mieszka czy nocuje Janusz Rewers , ale co możemy stwierdzić w świetle dokumentów - mówił Adam Urbaniak (KO), - Zamiar stałego pobytu jest tu kluczowy. Przekonanie psychiczne danej osoby decyduje, a nie są to proste sprawy. Obojętnie kto to proponuje, czy udźwignie ciężar odpowiedzialności, że mandat wygasł i czy umożliwiono ustosunkowanie się radnego do sprawy? Jego zdaniem, odmówiono radnemu zapoznania się z dokumentami. Dwie opinie prawników dołączono. A w nich m.in. "Bez przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, na obecnym etapie, nie można stwierdzić jednoznacznie, że mandat wygasł" Druga, to nie jest opinia prawna - niepodpisany, nie wiadomo kto to sporządził. Czy to wystarczy, by podjąć odpowiedzialną decyzję?

Paweł Zalewski prosił, by Janusz Rewers ustosunkował się do tego wszystkiego. A co prawnicy na ten temat mówią?

Filip Gryko: Jeśli mieszkasz w Zielonej Górze, to gdzie śpisz? Wszyscy wiemy, że mieszkasz poza granicami Zielonej Góry. Nocowanie jest jednoznaczne z mieszkaniem. Żenujące jest to, że mamy sprawdzać, czy pytać sąsiadów. Jest kilka dokumentów, które świadczą, że nie mieszkasz w Zielonej Górze. Kiedy startowałeś w wyborach, nie byłeś zameldowany w Zielonej Górze, stało się to dopiero potem. Można na to różnie patrzeć od strony prawnej. Ale jeśli radny płaci podatki innej gminie, a bierze dietę z podatków naszych, mieszkańców Zielonej Góry, to nie jest to w porządku.

Oświadczenie KO? Przepisy są różne. Janusz Rewers fajnym jest. Ale przypomina mi to sprawę senatora Roberta Dowhana, który pożyczył pieniądze znanemu aktorowi. I też mówiono, że to wspaniały aktor i nie powinien tych pieniędzy oddawać. Po to jest prawo, żeby je przestrzegać. Dla mnie jasne, jeśli płacisz podatki poza gminą, to w niej nie mieszkasz.

Andrzej Brachmański: - Sprawa jest w moim przekonaniu prosta. Nie przyjmuję do wiadomości, że pan Rewers nie miał możliwości złożenia wyjaśnień. Wystarczyło przyjść na komisję. A jak nie - to dla mnie to otworzenie furtki do kombinowania. Sam pan Rewers napisał, że mieszka w Wilkanowie. W oświadczeniu, PIT. Chyba wiedział, co wypisuje.

I jeszcze się zwrócę do Adama Urbaniaka, są dwa wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. W obu w drodze kasacji rozpatrywał identyczną sprawę. Radny był zameldowany w innej gminie, a mieszkał w innej. I co stwierdził sąd: Nie można utożsamiać miejsca zameldowania z miejscem zamieszkania. Należy pamiętać, że rozpatrując zamiar - nie tylko zapewnienia danej osoby, ale żeby wystąpiły sprawdzalne argumenty. Przekonanie pana Rewersa, że ma prawo być radnym, bo jest tu zameldowany, to nie wszystko. Miejsce zamieszkania może być tylko jedno, nie musi być związane z meldunkiem. Można się nie zgadzać z wyrokami sądów, ale trzeba je wykonywać. Dura lex, sed lex. Dziwię się Platformie, która na sztandarach ma walkę o praworządność, że w tym przypadku lekko sobie ją waży...