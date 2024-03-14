Jeszcze przed wyborami można poznać wszystkich zielonogórzan, którzy startują do rady miasta

Wybory samorządowe 2024. Kiedy i kogo wybieramy?
W niedzielę, 7 kwietnia, w godz. 7:00 ‑ 21:00 odbędą się wybory samorządowe. Wybieramy prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, czyli włodarza gminy miejskiej, miejsko-wiejskiej lub wiejskiej. Wybieramy też przedstawicieli do rady miejskiej lub gminy. W miastach na prawach na powiatu głosujemy na radnych miasta, w pozostałych miejscowościach na radnych miasta lub gminy oraz powiatu. W każdej gminie wybieramy też przedstawicieli do sejmiku. Wybrani radni województwa lubuskiego wybierają następnie marszałka województwa.
Wybory samorządowe 2024. Kto startuje do rady miejskiej Zielonej Góry?
W Zielonej Górze wybieramy prezydenta miasta, radnych miasta i radnych województwa. Wszystkie zgłoszone nazwiska kandydatów na radnych miasta znajdziemy na portalu Państwowej Komisji Wyborczej z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze, w których dane osoby startują. W tabelach podane są nazwy komitety, na których listach się znalazły te osoby oraz ich wiek.
Poniżej prezentujemy alfabetyczną listę ponad 250 kandydatów na radnych Zielonej Góry. Miejsc w radzie miejskiej w Zielonej Górze jest 25.
Sprawdź, kto startuje na radnego Zielonej Góry:
ABRAHAMOWICZ Mariusz Zbigniew KW SLD
ADLER Marian KW SLD
ANDERS Elżbieta KWW ADAM HRESZCZYK
ANDRZEJCZAK Leszek Jan KW SLD
ANTONIEWICZ Waldemar Włodzimierz KW SLD
ARKITA Emil KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BACHORZ Marzena KKW LEWICA
BANASZKIEWICZ Elżbieta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BARANOWSKA Klaudia Barbara KWW ZIELONA GÓRA 2050
BARCZAK Piotr KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BARSKI Bernard KWW JANUSZ KUBICKI
BARTKOWIAK Bogdan Mieczysław KKW LEWICA
BARTKOWIAK Maciej Piotr KKW LEWICA
BEJTLICH Anna Katarzyna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
BELING Beata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
BIEL Jarosław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BINEK Zbigniew Bartosz KWW JANUSZ KUBICKI
BINISZKIEWICZ Magdalena KWW JANUSZ KUBICKI
BLONKOWSKA Marta Joanna KWW JANUSZ KUBICKI
BOBEK Magdalena KWW JANUSZ KUBICKI
BOCHEŃSKI Andrzej Zbigniew KWW JANUSZ KUBICKI
BOGUCKA Paulina KWW ZIELONA GÓRA 2050
BOJAR Dorota Danuta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BONISŁAWSKI Mieczysław Józef KW SLD
BOROWIEC Bartłomiej Marek KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
BOROWSKI Grzegorz KWW ADAM HRESZCZYK
BRACHMAŃSKI Andrzej Marian KWW JANUSZ KUBICKI
BRODZIK Marta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BRODZIK Radosław Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA
BRONIKOWSKA Iwona KW SL
BUBIEŃ Artur Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BUDNIAK Aldona Cecylia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BUDNIAK Marek Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BUDZIŃSKI Jacek Wojciech KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
BURACZEWSKA Anita Joanna KWW JANUSZ KUBICKI
BYRTEK Wojciech Maciej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Zobacz archiwalny artykuł:
- CEGLARSKA Monika Marzanna KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- CHYRC Agnieszka Patrycja KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- CHŁOPEK Andrzej Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- CIELECKI Sebastian Łukasz KKW LEWICA
- CIESIELSKA-RAU Renata Ewa KW SLD
- CISZEWICZ Margarita Ewa KWW ADAM HRESZCZYK
- CZARKOWSKI Rafał Lech KWW ZIELONA GÓRA 2050
- CZARNY Mateusz Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- CZERNIAWSKA Agnieszka Luiza KW SLD
- CZERNIAWSKI Jan KW SLD
- CZERWIŃSKI Krzysztof KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- CZESZYK Filip KWW ZIELONA GÓRA 2050
- DACEWICZ Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
- DEMBIŃSKA Marta Elżbieta KW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- DEMBIŃSKI Piotr Andrzej KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- DONDALSKI EdwardZielona GóraKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- DROZD Władysław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- DRYGAS Jolanta Gabriela KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- DUBICKA Ewa KWW JANUSZ KUBICKI
- DUCHOŃ Euzebiusz KW SLD
- DUNAS Joanna KW SLD
- DURA Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
- DYL Grzegorz Józef KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- DZIK Aleksander Adam KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- DĄBROWSKA Joanna Marta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- ERBREDER-MIROSŁAWSKA Magdalena KW SLD
- FABIŚ Marcin KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- FEDRO Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- FIJAŁKOWSKA Katarzyna Dorota KKW LEWICA
- FREJMAN Dariusz Stanisław KKW LEWICA
- FRĄTCZAK Jacek Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- FURTAK Urszula Zofia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- GALANTOWICZ Małgorzata KW SLD
- GALANTOWICZ Miłosz Zbigniew KW SLD
- GILEWSKA Monika Joanna KWW ADAM HRESZCZYK
- GILEWSKI Paweł Tomasz KWW ADAM HRESZCZYK
- GLIWA Andrzej KWW ZIELONA GÓRA 2050
- GORCZYCA Kinga Anna KKW LEWICA
- GOŚCIAK Magdalena Iwona KW SLD
- GRABOWSKI Czesław Jerzy KWW JANUSZ KUBICKI
- GRACZYK Klaudia Magdalena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- GRUDZIŃSKA Elżbieta Mirosława KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- GRUSZECKI Ireneusz Marek KW SLD
- GRYKO Filip Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
- GRYNCEWICZ Grzegorz Adam KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- GÓRSKI Robert Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
- HABICH Ewa Danuta KWW JANUSZ KUBICKI
- HARĘŹLAK Wioleta Elżbieta KWW ZIELONA GÓRA 2050
- HEBDA Artur Kazimierz KKW LEWICA50
- HORYZA Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050
- HOŁOWNIA Marek Władysław KKW LEWICA
- HRESZCZYK Adam Piotr KWW ADAM HRESZCZYK
- HRYNIEWICZ Grzegorz Tomasz KWW JANUSZ KUBICKI
- HUCAŁ Tomasz Sebastian KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- HUSAK Bogumiła Maria KW SLD
- IDZIKOWSKA Maria Małgorzata KWW ZIELONA GÓRA 2050
- IMAŃSKA Danuta Zofia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- IZOWIT Magdalena Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- JACYNO Sandra Anna KWW ADAM HRESZCZYK
- JAGIEŁOWICZ Sebastian Andrzej KWW ZIELONA GÓRA 2050
- JAGIEŁOWICZ Tadeusz Piotr KW SLD
- JAKUĆ Joanna Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- JANICKA Katarzyna Sławomira KWW JANUSZ KUBICKI
- JASIŃSKA Marika KKW LEWICA
- JASIŃSKI Janusz Piotr KKW LEWICA
- JASZCZYSZYN Ewa Izabela KWW ZIELONA GÓRA 2050
- JASZCZYSZYN Piotr Wiesław KWW JANUSZ KUBICKI
- JASZCZYŃSKI Rafał Łukasz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- KALEMBKIEWICZ Bartosz Łukasz KWW ZIELONA GÓRA 2050
- KALETA Paweł Gilbert KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- KALINOWSKA-SYGA Kamila Agnieszka KWW ADAM HRESZCZYK
- KAMIŃSKA-LITWIŃCZUK Marzena Elżbieta KKW LEWICA
- KAPUSTA Magdalena KW SLD
- KARWICKA Claudia Maria KKW LEWICA
- KASIŃSKA Wanda KWW ZIELONA GÓRA 2050
- KASPRZYSZAK Dorota Anna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- KASZA Rafał Mariusz KWW JANUSZ KUBICKI
- KATA Michał KWW JANUSZ KUBICKI
- KAWICKI Kamil Krzysztof KWW JANUSZ KUBICKI
- KIEJZIK Lilianna Bożena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI67 KIZIMOWICZ Andrzej KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- KLEJNA-RYCZKOWSKA Karolina Maria KW SLD
- KLISZEWSKA Iwona Barbara KW SLD44
- KLUKOWSKA Agnieszka Anna KWW JANUSZ KUBICKI
- KOBIERNIK Bartłomiej Mateusz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- KONDRAD Emilia KWW ZIELONA GÓRA 2050
- KONOPKO Karolina KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- KOPACZ Iwona Agata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- KORACH Angelika Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- KORNALEWICZ Robert Michał KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- KOTALLA Bernard Michał KW SLD
- KOZAKIEWICZ-JANKOWSKA Agnieszka Elżbieta KWW JANUSZ KUBICKI
- KOZDRÓJ Kamil Robert KKW LEWICA
- KROCZEK Agnieszka Iwona KKW LEWICA
- KRUPKA Przemysław Marcin KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- KRZYŻANOWSKI Piotr Stanisław KWW ZIELONA GÓRA 2050
- KUBIAK Kacper Edward KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- KUBICKI Janusz Krzysztof KWW ZIELONA GÓRA
- KUBICKI Robert Szczęsny KWW JANUSZ KUBICKI
- KUCHTA Wiesław KWW JANUSZ KUBICKI
- KUCZAK Ewa Małgorzata KWW JANUSZ KUBICKI
- KUCZKOWSKA Alicja Magdalena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- KUKULSKA Barbara Katarzyna KW SLD
- KUSTRA Julianna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- KUŁAGA Amanda Joanna KW SLD
- KWIATEK Anna KWW JANUSZ KUBICKI
- LACH Kazimiera Krystyna KW SLD
- LACH Paweł Michał KW SLD
- LASKA Czesław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- LATAWIEC Mariola Wioletta KW SLD
- LECHERT Paulina Elżbieta KKW LEWICA
- LECHOWSKA Bogna Maria KWW ADAM HRESZCZYK
- LECIEJ Wojciech Kazimierz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- LEGUTOWSKI Dariusz Jacek KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- LEWICKA Justyna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- LIDDANE Joanna Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- LIKUS Daniel Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
- LUBERA Ryszard KW SLD
- LUBIŃSKI Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- ŁABĘDZKA Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- ŁAGUTKO Tomasz Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050
- ŁUKASZEWICZ Dorota KKW LEWICA
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- MACHALICA Krzysztof Edward KWW ZIELONA GÓRA 2050
- MAGDZIAREK Krystyna Maria KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- MAJSNEROWSKA Aleksandra Katarzyna KWW ZIELONA GÓRA 2050
- MALINOWSKI Rafał Maciej KKW LEWICA
- MALIŃSKA Barbara Irena KKW LEWICA
- MALON Joanna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- MANIECKI Eugeniusz Stanisław KW SLD
- MARCHEWSKI Ireneusz Wiktor KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- MARKIEWICZ Edward KKW LEWICA
- MAZURKIEWICZ Piotr KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- MAĆKOWIAK Grzegorz Przemysław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- MAŁOLEPSZY Robert Maciej KW SLD
- MICHALCZAK Radosław Piotr KWW JANUSZ KUBICKI
- MIELCZAREK Patryk KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- MIESZKIEŁŁO Marek Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- MINIACH Karolina Dorota KKW LEWICA
- MISIASZEK Adam Sławomir KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- MISIASZEK Agnieszka Beata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- MOCNY Paweł Andrzej KWW JANUSZ KUBICKI
- MOKRZAN Kinga KKW LEWICA
- MORYSON Wioletta KWW ZIELONA GÓRA 2050
- MOTYKA Ilona Maria KKW LEWICA
- MROZEK Aleksandra KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- MUCHA Romana Anita KKW LEWICA
- MŁYŃSKI Janusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- NEWELSKI Jacek Jerzy KWW ZIELONA GÓRA 2050
- NOWAK Anna Izabella KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- OLEKSY Marzena Renata KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
- OLSZAK Andrzej Władysław KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- OZIEMKOWSKA Monika Magdalena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
- OŻÓG Edyta Teresa KWW JANUSZ KUBICKI
- PABIEROWSKI Marcin Bogusław KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- PASEK Tomasz Maciej KWW ZIELONA GÓRA 2050
- PAWELCZYK Joanna KWW JANUSZ KUBICKI
- PAWLIKOWSKA Anna Julia KKW KOALICJA OBYWATELSKA
- PAWŁOWSKI Arkadiusz Bogdan KWW ADAM HRESZCZYK
- PIDŁYPCZAK Jarosław KKW LEWICA
- PILONIS Lena Eleonora KWW ZIELONA GÓRA 2050
- PISAŃSKI Bolesław KWW ADAM HRESZCZYK
- PIWOWARCZYK Wiktoria Aleksandra KWW ZIELONA GÓRA 2050
- PROKOPYSZYN Katarzyna Helena KWW JANUSZ KUBICKI
- PROTASIEWICZ Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
- PYZIKIEWICZ Grzegorz Antoni KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
RADCZYC Zdzisław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
REWERS Janusz Andrzej KKW KOALICJA OBYWATELSKA
RONOWICZ Bożena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
ROSIK Mariusz Leszek KWW ZIELONA GÓRA 2050
RUDNICKI Arkady Benedykt KKW LEWICA
RYBAK Przemysław Piotr KWW ADAM HRESZCZYK
RYBIŃSKA Joanna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
RYDZEWSKI Łukasz Jan KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
RĄCZKA Dariusz Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
SAK Izabela Renata KWW ZIELONA GÓRA 2050
SAWICKI Fryderyk KW SLD
SIEŃCZAK Joanna Dorota KKW KOALICJA OBYWATELSKA
SMYKAŁ Elżbieta Ewa KKW KOALICJA OBYWATELSKA
SROCZYŃSKI Tomasz Paweł KWW JANUSZ KUBICKI
SROKA Katarzyna Anna KKW LEWICA
STABROWSKI Adrian Karol KW SLD
STANISŁAWSKA Mariola Ewa KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
STAWAŃSKI Roman Michał KKW LEWICA
STEFANIAK Halina KWW ZIELONA GÓRA 2050
SUCHOWACKA Anna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
SUSŁOWICZ-ŻMIJAK Kamila Olimpia KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
SYSKA Piotr Sebastian KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
SZALIŃSKI Marcin Antoni KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
SZCZOTKOWSKI Dariusz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
SZOZDA Zofia Franciszka KKW KOALICJA OBYWATELSKA
SZTURYŁO Sylwia KWW ZIELONA GÓRA 2050
SZUBSKA Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
SZYMCZUKIEWICZ-CHAŁUPKA Agnieszka Paulina KKW LEWICA
SZYMKOWIAK Eleonora Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
SZYMKOWIAK Sebastian KKW KOALICJA OBYWATELSKA50
SZYMOŃSKI Rafał Piotr KKW LEWICA
ŚWISTAK Diana Józefa KWW ZIELONA GÓRA 2050
TCHOROWSKI Jarosław Artur KKW LEWICA
TEICHERT Bogdan KW SLD
TEICHERT Jerzy Romuald KW SLD
TOWPIK Paweł Szymon KWW ADAM HRESZCZYK
TURZAŃSKA Monika Justyna KWW JANUSZ KUBICKI
TYKWIŃSKI Piotr Wiesław KKW LEWICA
TĘŻYCKI Ryszard Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
URBANIAK Adam Maciej KKW KOALICJA OBYWATELSKA
URBANIAK Bartosz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
WOJCIUSZKIEWICZ Andrzej KKW LEWICA
WOJTALEWICZ Krzysztof Maciej KWW ADAM HRESZCZYK
WOJTKOWIAK Beata Dominika KW SLD59
WOŁCZYŃSKI Krzysztof Zygmunt KKW KOALICJA OBYWATELSKA
WYSOCKA Hanna Franciszka KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
WYSOCKI Cezary Jacek KKW LEWICA
WYSOCKI Paweł Bogdan KWW JANUSZ KUBICKI
WYSZYŃSKI Piotr Zbigniew KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
ZABOROWSKA-KUJAWA Eliza KKW KOALICJA OBYWATELSKA
ZAKRZEWSKI Krzysztof KWW ZIELONA GÓRA 2050
ZALEWSKI Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050
ZAPOTOCZNY Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA
ZIOBROWSKI Mateusz KWW ADAM HRESZCZYK
ZWIERZYŃSKA-DROBEK Bianca Monika KWW ZIELONA GÓRA 2050
ZŁOTOWSKI Miłosz Franciszek KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
ŻETECKI Jerzy Robert KWW JANUSZ KUBICKI
ŻOŁĄDZIEJEWSKA Marzena Agnieszka KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
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