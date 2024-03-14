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Jeszcze przed wyborami można poznać wszystkich zielonogórzan, którzy startują do rady miasta

Eliza Gniewek-Juszczak
Eliza Gniewek-Juszczak
20 listopada 2018 r. Inauguracyjna sesja rady miasta i zaprzysiężenie prezydenta i nowych radnych. Zobacz w galerii też inne archiwalne zdjęcia >>>
20 listopada 2018 r. Inauguracyjna sesja rady miasta i zaprzysiężenie prezydenta i nowych radnych. Zobacz w galerii też inne archiwalne zdjęcia >>>Mariusz Kapała / Gazeta Lubuska
Zobacz galerię (8 zdjęć)
Na listach komitetów wyborczych do rady miasta Zielonej Góra jest ponad 250 osób. Miejsc jest 25. Większość nazwisk zwykle poznajemy w dniu wyborów. Warto wcześniej sprawdzić, kto startuje na radnego i jaki komitet reprezentuje.

Wybory samorządowe 2024. Kiedy i kogo wybieramy?

W niedzielę, 7 kwietnia, w godz. 7:00 ‑ 21:00 odbędą się wybory samorządowe. Wybieramy prezydenta miasta, burmistrza lub wójta, czyli włodarza gminy miejskiej, miejsko-wiejskiej lub wiejskiej. Wybieramy też przedstawicieli do rady miejskiej lub gminy. W miastach na prawach na powiatu głosujemy na radnych miasta, w pozostałych miejscowościach na radnych miasta lub gminy oraz powiatu. W każdej gminie wybieramy też przedstawicieli do sejmiku. Wybrani radni województwa lubuskiego wybierają następnie marszałka województwa.

Wybory samorządowe 2024. Kto startuje do rady miejskiej Zielonej Góry?

W Zielonej Górze wybieramy prezydenta miasta, radnych miasta i radnych województwa. Wszystkie zgłoszone nazwiska kandydatów na radnych miasta znajdziemy na portalu Państwowej Komisji Wyborczej z podziałem na poszczególne okręgi wyborcze, w których dane osoby startują. W tabelach podane są nazwy komitety, na których listach się znalazły te osoby oraz ich wiek.

Poniżej prezentujemy alfabetyczną listę ponad 250 kandydatów na radnych Zielonej Góry. Miejsc w radzie miejskiej w Zielonej Górze jest 25.

Sprawdź, kto startuje na radnego Zielonej Góry:

  • ABRAHAMOWICZ Mariusz Zbigniew KW SLD

  • ADLER Marian KW SLD

  • ANDERS Elżbieta KWW ADAM HRESZCZYK

  • ANDRZEJCZAK Leszek Jan KW SLD

  • ANTONIEWICZ Waldemar Włodzimierz KW SLD

  • ARKITA Emil KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BACHORZ Marzena KKW LEWICA

  • BANASZKIEWICZ Elżbieta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BARANOWSKA Klaudia Barbara KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • BARCZAK Piotr KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BARSKI Bernard KWW JANUSZ KUBICKI

  • BARTKOWIAK Bogdan Mieczysław KKW LEWICA

  • BARTKOWIAK Maciej Piotr KKW LEWICA

  • BEJTLICH Anna Katarzyna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • BELING Beata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • BIEL Jarosław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BINEK Zbigniew Bartosz KWW JANUSZ KUBICKI

  • BINISZKIEWICZ Magdalena KWW JANUSZ KUBICKI

  • BLONKOWSKA Marta Joanna KWW JANUSZ KUBICKI

  • BOBEK Magdalena KWW JANUSZ KUBICKI

  • BOCHEŃSKI Andrzej Zbigniew KWW JANUSZ KUBICKI

  • BOGUCKA Paulina KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • BOJAR Dorota Danuta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BONISŁAWSKI Mieczysław Józef KW SLD

  • BOROWIEC Bartłomiej Marek KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • BOROWSKI Grzegorz KWW ADAM HRESZCZYK

  • BRACHMAŃSKI Andrzej Marian KWW JANUSZ KUBICKI

  • BRODZIK Marta KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BRODZIK Radosław Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • BRONIKOWSKA Iwona KW SL

  • BUBIEŃ Artur Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BUDNIAK Aldona Cecylia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BUDNIAK Marek Józef KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BUDZIŃSKI Jacek Wojciech KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • BURACZEWSKA Anita Joanna KWW JANUSZ KUBICKI

  • BYRTEK Wojciech Maciej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Zobacz archiwalny artykuł:

  • CEGLARSKA Monika Marzanna KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • CHYRC Agnieszka Patrycja KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • CHŁOPEK Andrzej Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • CIELECKI Sebastian Łukasz KKW LEWICA
  • CIESIELSKA-RAU Renata Ewa KW SLD
  • CISZEWICZ Margarita Ewa KWW ADAM HRESZCZYK
  • CZARKOWSKI Rafał Lech KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • CZARNY Mateusz Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • CZERNIAWSKA Agnieszka Luiza KW SLD
  • CZERNIAWSKI Jan KW SLD
  • CZERWIŃSKI Krzysztof KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • CZESZYK Filip KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • DACEWICZ Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
  • DEMBIŃSKA Marta Elżbieta KW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DEMBIŃSKI Piotr Andrzej KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DONDALSKI EdwardZielona GóraKKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DROZD Władysław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • DRYGAS Jolanta Gabriela KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • DUBICKA Ewa KWW JANUSZ KUBICKI
  • DUCHOŃ Euzebiusz KW SLD
  • DUNAS Joanna KW SLD
  • DURA Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • DYL Grzegorz Józef KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DZIK Aleksander Adam KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • DĄBROWSKA Joanna Marta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • ERBREDER-MIROSŁAWSKA Magdalena KW SLD
  • FABIŚ Marcin KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • FEDRO Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • FIJAŁKOWSKA Katarzyna Dorota KKW LEWICA
  • FREJMAN Dariusz Stanisław KKW LEWICA
  • FRĄTCZAK Jacek Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • FURTAK Urszula Zofia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • GALANTOWICZ Małgorzata KW SLD
  • GALANTOWICZ Miłosz Zbigniew KW SLD
  • GILEWSKA Monika Joanna KWW ADAM HRESZCZYK
  • GILEWSKI Paweł Tomasz KWW ADAM HRESZCZYK
  • GLIWA Andrzej KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • GORCZYCA Kinga Anna KKW LEWICA
  • GOŚCIAK Magdalena Iwona KW SLD
  • GRABOWSKI Czesław Jerzy KWW JANUSZ KUBICKI
  • GRACZYK Klaudia Magdalena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • GRUDZIŃSKA Elżbieta Mirosława KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • GRUSZECKI Ireneusz Marek KW SLD
  • GRYKO Filip Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
  • GRYNCEWICZ Grzegorz Adam KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • GÓRSKI Robert Grzegorz KWW JANUSZ KUBICKI
  • HABICH Ewa Danuta KWW JANUSZ KUBICKI
  • HARĘŹLAK Wioleta Elżbieta KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • HEBDA Artur Kazimierz KKW LEWICA50
  • HORYZA Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • HOŁOWNIA Marek Władysław KKW LEWICA
  • HRESZCZYK Adam Piotr KWW ADAM HRESZCZYK
  • HRYNIEWICZ Grzegorz Tomasz KWW JANUSZ KUBICKI
  • HUCAŁ Tomasz Sebastian KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • HUSAK Bogumiła Maria KW SLD
  • IDZIKOWSKA Maria Małgorzata KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • IMAŃSKA Danuta Zofia KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • IZOWIT Magdalena Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • JACYNO Sandra Anna KWW ADAM HRESZCZYK
  • JAGIEŁOWICZ Sebastian Andrzej KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • JAGIEŁOWICZ Tadeusz Piotr KW SLD
  • JAKUĆ Joanna Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • JANICKA Katarzyna Sławomira KWW JANUSZ KUBICKI
  • JASIŃSKA Marika KKW LEWICA
  • JASIŃSKI Janusz Piotr KKW LEWICA
  • JASZCZYSZYN Ewa Izabela KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • JASZCZYSZYN Piotr Wiesław KWW JANUSZ KUBICKI
  • JASZCZYŃSKI Rafał Łukasz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • KALEMBKIEWICZ Bartosz Łukasz KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • KALETA Paweł Gilbert KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KALINOWSKA-SYGA Kamila Agnieszka KWW ADAM HRESZCZYK
  • KAMIŃSKA-LITWIŃCZUK Marzena Elżbieta KKW LEWICA
  • KAPUSTA Magdalena KW SLD
  • KARWICKA Claudia Maria KKW LEWICA
  • KASIŃSKA Wanda KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • KASPRZYSZAK Dorota Anna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KASZA Rafał Mariusz KWW JANUSZ KUBICKI
  • KATA Michał KWW JANUSZ KUBICKI
  • KAWICKI Kamil Krzysztof KWW JANUSZ KUBICKI
  • KIEJZIK Lilianna Bożena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI67 KIZIMOWICZ Andrzej KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KLEJNA-RYCZKOWSKA Karolina Maria KW SLD
  • KLISZEWSKA Iwona Barbara KW SLD44
  • KLUKOWSKA Agnieszka Anna KWW JANUSZ KUBICKI
  • KOBIERNIK Bartłomiej Mateusz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KONDRAD Emilia KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • KONOPKO Karolina KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KOPACZ Iwona Agata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KORACH Angelika Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KORNALEWICZ Robert Michał KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KOTALLA Bernard Michał KW SLD
  • KOZAKIEWICZ-JANKOWSKA Agnieszka Elżbieta KWW JANUSZ KUBICKI
  • KOZDRÓJ Kamil Robert KKW LEWICA
  • KROCZEK Agnieszka Iwona KKW LEWICA
  • KRUPKA Przemysław Marcin KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KRZYŻANOWSKI Piotr Stanisław KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • KUBIAK Kacper Edward KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • KUBICKI Janusz Krzysztof KWW ZIELONA GÓRA
  • KUBICKI Robert Szczęsny KWW JANUSZ KUBICKI
  • KUCHTA Wiesław KWW JANUSZ KUBICKI
  • KUCZAK Ewa Małgorzata KWW JANUSZ KUBICKI
  • KUCZKOWSKA Alicja Magdalena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KUKULSKA Barbara Katarzyna KW SLD
  • KUSTRA Julianna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • KUŁAGA Amanda Joanna KW SLD
  • KWIATEK Anna KWW JANUSZ KUBICKI
  • LACH Kazimiera Krystyna KW SLD
  • LACH Paweł Michał KW SLD
  • LASKA Czesław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • LATAWIEC Mariola Wioletta KW SLD
  • LECHERT Paulina Elżbieta KKW LEWICA
  • LECHOWSKA Bogna Maria KWW ADAM HRESZCZYK
  • LECIEJ Wojciech Kazimierz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • LEGUTOWSKI Dariusz Jacek KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • LEWICKA Justyna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • LIDDANE Joanna Katarzyna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • LIKUS Daniel Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • LUBERA Ryszard KW SLD
  • LUBIŃSKI Wojciech KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • ŁABĘDZKA Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • ŁAGUTKO Tomasz Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • ŁUKASZEWICZ Dorota KKW LEWICA

[polecane[25907245[/polecane]

  • MACHALICA Krzysztof Edward KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • MAGDZIAREK Krystyna Maria KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • MAJSNEROWSKA Aleksandra Katarzyna KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • MALINOWSKI Rafał Maciej KKW LEWICA
  • MALIŃSKA Barbara Irena KKW LEWICA
  • MALON Joanna KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • MANIECKI Eugeniusz Stanisław KW SLD
  • MARCHEWSKI Ireneusz Wiktor KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • MARKIEWICZ Edward KKW LEWICA
  • MAZURKIEWICZ Piotr KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • MAĆKOWIAK Grzegorz Przemysław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • MAŁOLEPSZY Robert Maciej KW SLD
  • MICHALCZAK Radosław Piotr KWW JANUSZ KUBICKI
  • MIELCZAREK Patryk KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • MIESZKIEŁŁO Marek Andrzej KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • MINIACH Karolina Dorota KKW LEWICA
  • MISIASZEK Adam Sławomir KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • MISIASZEK Agnieszka Beata KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • MOCNY Paweł Andrzej KWW JANUSZ KUBICKI
  • MOKRZAN Kinga KKW LEWICA
  • MORYSON Wioletta KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • MOTYKA Ilona Maria KKW LEWICA
  • MROZEK Aleksandra KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • MUCHA Romana Anita KKW LEWICA
  • MŁYŃSKI Janusz KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • NEWELSKI Jacek Jerzy KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • NOWAK Anna Izabella KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • OLEKSY Marzena Renata KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
  • OLSZAK Andrzej Władysław KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • OZIEMKOWSKA Monika Magdalena KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
  • OŻÓG Edyta Teresa KWW JANUSZ KUBICKI
  • PABIEROWSKI Marcin Bogusław KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • PASEK Tomasz Maciej KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • PAWELCZYK Joanna KWW JANUSZ KUBICKI
  • PAWLIKOWSKA Anna Julia KKW KOALICJA OBYWATELSKA
  • PAWŁOWSKI Arkadiusz Bogdan KWW ADAM HRESZCZYK
  • PIDŁYPCZAK Jarosław KKW LEWICA
  • PILONIS Lena Eleonora KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • PISAŃSKI Bolesław KWW ADAM HRESZCZYK
  • PIWOWARCZYK Wiktoria Aleksandra KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • PROKOPYSZYN Katarzyna Helena KWW JANUSZ KUBICKI
  • PROTASIEWICZ Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050
  • PYZIKIEWICZ Grzegorz Antoni KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • RADCZYC Zdzisław KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • REWERS Janusz Andrzej KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • RONOWICZ Bożena KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • ROSIK Mariusz Leszek KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • RUDNICKI Arkady Benedykt KKW LEWICA

  • RYBAK Przemysław Piotr KWW ADAM HRESZCZYK

  • RYBIŃSKA Joanna KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • RYDZEWSKI Łukasz Jan KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • RĄCZKA Dariusz Piotr KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • SAK Izabela Renata KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • SAWICKI Fryderyk KW SLD

  • SIEŃCZAK Joanna Dorota KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • SMYKAŁ Elżbieta Ewa KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • SROCZYŃSKI Tomasz Paweł KWW JANUSZ KUBICKI

  • SROKA Katarzyna Anna KKW LEWICA

  • STABROWSKI Adrian Karol KW SLD

  • STANISŁAWSKA Mariola Ewa KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • STAWAŃSKI Roman Michał KKW LEWICA

  • STEFANIAK Halina KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • SUCHOWACKA Anna KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • SUSŁOWICZ-ŻMIJAK Kamila Olimpia KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SYSKA Piotr Sebastian KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SZALIŃSKI Marcin Antoni KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SZCZOTKOWSKI Dariusz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SZOZDA Zofia Franciszka KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • SZTURYŁO Sylwia KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • SZUBSKA Elżbieta KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • SZYMCZUKIEWICZ-CHAŁUPKA Agnieszka Paulina KKW LEWICA

  • SZYMKOWIAK Eleonora Maria KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • SZYMKOWIAK Sebastian KKW KOALICJA OBYWATELSKA50

  • SZYMOŃSKI Rafał Piotr KKW LEWICA

  • ŚWISTAK Diana Józefa KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • TCHOROWSKI Jarosław Artur KKW LEWICA

  • TEICHERT Bogdan KW SLD

  • TEICHERT Jerzy Romuald KW SLD

  • TOWPIK Paweł Szymon KWW ADAM HRESZCZYK

  • TURZAŃSKA Monika Justyna KWW JANUSZ KUBICKI

  • TYKWIŃSKI Piotr Wiesław KKW LEWICA

  • TĘŻYCKI Ryszard Jan KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • URBANIAK Adam Maciej KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • URBANIAK Bartosz KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • WOJCIUSZKIEWICZ Andrzej KKW LEWICA

  • WOJTALEWICZ Krzysztof Maciej KWW ADAM HRESZCZYK

  • WOJTKOWIAK Beata Dominika KW SLD59

  • WOŁCZYŃSKI Krzysztof Zygmunt KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • WYSOCKA Hanna Franciszka KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • WYSOCKI Cezary Jacek KKW LEWICA

  • WYSOCKI Paweł Bogdan KWW JANUSZ KUBICKI

  • WYSZYŃSKI Piotr Zbigniew KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

  • ZABOROWSKA-KUJAWA Eliza KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • ZAKRZEWSKI Krzysztof KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • ZALEWSKI Paweł KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • ZAPOTOCZNY Robert KKW KOALICJA OBYWATELSKA

  • ZIOBROWSKI Mateusz KWW ADAM HRESZCZYK

  • ZWIERZYŃSKA-DROBEK Bianca Monika KWW ZIELONA GÓRA 2050

  • ZŁOTOWSKI Miłosz Franciszek KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

  • ŻETECKI Jerzy Robert KWW JANUSZ KUBICKI

  • ŻOŁĄDZIEJEWSKA Marzena Agnieszka KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

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Zobacz też wideo: Ślubowanie nowych policjantów

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