Zielona Góra. Są plany, by Dom Samotnej Matki przeniósł się z ulicy Piaskowej do budynku przy alei Wojska Polskiego. Kiedy to nastąpi?

Przypomnijmy: społecznikom udało się wywalczyć w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 projekt, polegający na odwilgoceniu Domu Samotnej Matki przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze. Skąd więc decyzja, by jednak przenieść się do innej siedziby, a konkretnie budynku przy al. Wojska Polskiego?

Stowarzyszenie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka ściśle współpracuje w tej kwestii z urzędem miasta. Podejmowane są działania i składane wnioski do różnych instytucji o wsparcie finansowe. Teraz przyszedł czas oczekiwania na decyzje.

Obecnie przeprowadzane są kwestie formalne, różne procedury. Stąd też przenosiny do nowej siedziby prawdopodobnie odbędą się pod koniec tego roku.

Co z pieniędzmi z budżetu obywatelskiego na Dom Samotnej Matki?

Co w takim razie z funduszami z budżetu obywatelskiego, skoro planowana jest wyprowadzka z siedziby przy ul. Piaskowej?

- Jakby nie było, te pieniądze miały być przeznaczone na Dom Samotnej Matki – wyjaśnia Tomasz Lehman. – Przenosimy je w inną lokalizację, żeby dostosować nową przestrzeń. To i tak jest niewielka kwota w porównaniu do tego, co trzeba zrobić, więc poprosiliśmy różne inne instytucje o rozważenie pomocy.