ZIELONA GÓRA Serduszkowy Bieg dla Beaty. Biegacze i mieszkańcy robią wszystko, by pomóc 33-latce w powrocie do zdrowia [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Zielonej Góry robią co mogę, by pomóc 33-letniej Beacie - w sobotę zorganizowali Serduszkowy Bieg dla Beaty. 33-latka została potrącona na pasach przez pijanego kierowcę. Do wypadku doszło w listopadzie 2019 roku, a Beata do dziś jest w śpiączce. Na jej dalsze leczenie i rehabilitację potrzebne są ogromne pieniądze. By wesprzeć bliskich Beaty w uzbieraniu kilkudziesięciu tysięcy złotych pojawiła się zbiórka pieniędzy na stronie zrzutka.pl, a w sobotę lutego odbył się Bieg Serduszkowy dla Beaty. W sportowym, charytatywnym spotkaniu udział wziął też Piotr Protasiewicz, a jego żona upiekła pyszne ciasto. Jeśli Ty też chcesz pomóc Becie i jej bliskim wejdź na www.zrzutka.pl i znajdź zbiórkę pod hasłem: Na leczenie i rehabilitację Beaty.

Jacek Katarzyński