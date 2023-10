Cała gmina Sulechów zbiera pieniądze na budowę studni dla mieszkańców wsi w Tanzanii!

Budowa studni dla Elerai w Tanzanii

- Nie dążą do zmiany, chcą dać im czystą wodę. To, bez czego my nie potrafimy i nie wyobrażamy sobie życia – mówi Sylwia Bączkiewicz z SP-1 w Sulechowie. - Pora sucha, która trwa u nich od lipca do listopada, czasami nawet do grudnia, jest dla nich bardzo trudnym okresem. Codzienność ich polega na zdobywaniu wody. Zdarza się, że jest dzień bez wody.

Wiosną tego roku założono konto na zrzutce „budowa studni dla Elerai w Tanzanii” , z docelową kwotą 70 tys. zł.