Zielona Góra stanęła w kolejkach przed sklepami. Aby zrobić zakupy trzeba dużo cierpliwości

Po wprowadzeniu od 1 kwietnia nowych obostrzeń związanych z koronawirusem, wybierając się na zakupy musimy uzbroić się w dużo cierpliwości i ubrać się odpowiednio ciepło, aby nie zmarznąć. Zanim wejdziemy do sklepu najpierw sporo czasu przyjdzie nam odstać w kolejce na zewnątrz. Poza tym między godz. 10 a 12 do środka wpuszczane są tylko osoby po 65. roku życia. Zobaczcie, co dzieje się pod marketami oraz mniejszymi sklepami w Zielonej Górze. Paweł Wańczko, zdjęcia: Jacek Katos ZOBACZ TAKŻE: Uwaga! TVN: Kto zarabia na koronawirusie?

Jacek Katos