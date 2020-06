Zielona Góra. Umowa między "Lotnikiem" a NFZ. Skorzystają uczniowie!

- Porozumienie niesie ze sobą mnóstwo korzyści dla uczniów naszej szkoły - twierdzi dyrektor Agnieszka Makarska. - Pragniemy poszerzyć treści nauczania w oddziałach medycznych o wiedzę dotyczącą osiągnięć współczesnej nauki w dziedzinie zdrowia. Praktycznie oznacza to dla ucznia możliwość uczestniczenia w spotkaniach z lekarzami specjalistami, warsztatach zdrowia oraz szansę zapoznania się z aparaturą diagnostyczną i metodami badań laboratoryjnych w podmiotach medycznych w Zielonej Górze.

Współpraca "Lotnika z NFZ

Jak do sprawy odnosi się sam lubuski NFZ? - Pomysł został zainspirowany lekcjami edukacyjnymi z młodzieżą „Lotnika”, które odbyły się z początkiem tego roku - tłumaczy Piotr Bromber, dyrektor oddziału. - Otrzymaliśmy komunikat zwrotny od uczniów, że temat profilaktyki zdrowotnej jest dla nich bardzo ważny, przydatny i wcale nie obcy. Osobiście prowadziłem zajęcia i to też było dla mnie ciekawe doświadczenie. Młodzi ludzie przywiązują dużą wagę do swojego zdrowia i oczekują, że zostanie im zagwarantowana możliwość ochrony przed możliwymi, potencjalnymi zagrożeniami, niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy jak wiele zależy od nich samych.