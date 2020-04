Nasze miasto zmieniło sie praktycznie nie do poznania. Wiele miejsc świeci pustkami. Co jakiś czas widać jakiegoś przechodnia. Często ma ochronną maseczkę i jednorazowe rękawiczki. Do sklepów ustawiają się kolejki, a ludzie stoją w odstępach co dwa metry... Zobacz, jak koronawirus zmienił oblicze Zielonej Góry

