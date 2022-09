Zielona Góra. Weź udział w biegu charytatywnym i pomóż nauczycielowi w leczeniu

Bieg charytatywny Galant Race

- Trasa jest trochę wymagająca, ale bardzo urokliwa. Chcemy zachęcić zielonogórzan do biegania właśnie w tym miejscu, bo warto. A przecież to centrum miasta – mówi Karolina Michalczak ze Stowarzyszenie Zielona Góro zacznij biegać.

W biegu weźmie udział Wojciech Grabowski ze Szkoły Muzycznej Yamacha.

- Chcę wesprzeć naszego kolegę, Wojtka Bagińskiego, który potrzebuje wsparcia, dzielnie walcząc z chorobą – mówi W. Grabowski. – To wyjątkowy człowiek wielu talentów, od 18 lat związany z naszą szkolą. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, wydział jazzu. Ale potrafi zagrać na gitarze wszystko, także rockow kawałki. Jest niezwykłą osobowością. Uczniowie bardzo go lubią.

Wojciech Bagiński poczuł się źle w marcu tego roku. Okazało się, że to rak jelita grubego. Nauczyciel leczy się w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, jeździ na konsultacje do innych ośrodków.

- W czerwcu organizowaliśmy koncerty charytatywne. Teraz zachęcamy wszystkich do udziału w biegu 8 października o godz. 12.00– mówi W. Grabowski.