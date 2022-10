Zielona Góra. "Włóczęga" przyciągała Joannę Kołaczkowską, Adama Nowaka, Krzysztofa Kiljańskiego. Teraz będzie Zupełnie Inna...

Impreza ma być okazja do przypomnienia nie tylko tego wydarzenia, które cieszyło się dużą popularnością w Polsce, ale także wspomnienia tego, co działo się na uczenliach: Wyższej Szkole Inżynierskiej i Wyższej Szkole Pedagogicznej, które ukończyło wielu Lubuszan.

- Uczelnie były małe, Zielona Góra też nie była taka duża jak dziś. Czasy – wiadomo – też nie były ciekawe. Ale mam wrażenie, że działo się wiele. Ludziom chciało się chcieć. I nikt nie pytał o pieniądze. Robiło się często chałupniczymi metodami, by innym, ale też sobie sprawić przyjemność – wspomina studiowanie w latach 80. Tomasz Smołczyński.