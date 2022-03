Zielona Góra. Wow! Robota wre. Zobacz, w jakim tempie powstaje Leśny Dwór, osiedle w środku lasu

- No jestem w szoku, jak szybko tu im idzie. Teraz raczej słyszy się wszędzie o opóźnieniach, brakach ludzi do pracy i innych problemach na budowach, a tu proszę – robota pali się w rękach – mówi Bożena Nowaczyk, która w okolicy powstającego osiedla Leśny Dwór często jeździ na rowerze. – Widzę, że popołudniami, prawie do zmierzchu tu pracują. No i efekty są. Niedawno zaczęli, a widać już, jak będę te bloki tu stały…