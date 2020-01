ZIELONA GÓRA. Wózek z Tesco zawędrował aż pod Palmiarnię. Chcecie wiedzieć, jak to możliwe? I to jest bardzo dobre pytanie!

- O "Stowarzyszeniu Wędrujących Wózków" jeszcze nie słyszałem, ale kto wie? - pisze z przymrużeniem oka Pan Maciej. - Wracaliśmy z żoną do domu. Ładna pogoda dzisiaj była, wybraliśmy się na spacer, wzięliśmy udział w WOŚP i przy palmiarni zobaczyliśmy ten okaz. Jak się tu znalazł? Kto aż tak by się trudził, żeby wnieść tutaj ten wózek i tak zostawić? Początkowo myślałem, że to performance, ale gdzie tam. Wokół ani żywego ducha - dodaje nasz Czytelnik.

No i rzeczywiście. Zdjęcia, które tu widzicie nie są w żadnym stopniu fotomontażem. To autentyczny widok na Zielonogórskiej Palmiarnię "zza pleców" znajdującego się nieopodal wózka sklepowego. ;)

W Zielonej Górze mamy dwa sklepy Tesco. Największy (Tesco Extra) znajduje się na ulicy Energetyków, zaś mniejszy na ul. Wyszyńskiego. Jeśli wózek pochodziłby z ul. Energetyków, to aby dotrzeć do Palmiarni, musiałby pokonać odległość około 4,4 km. W drugim przypadku wyniosłaby ona ok. 3,3 km...

Cóż, pewne jest, że sam wózek się nie przetransportował lub teleportował. Któż zatem mógł mu pomóc? Macie jakieś teorie z tym związane? Czekamy na waszą kreatywność w komentarzach! ;)