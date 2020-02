Zielonogórska grupa Anonymous zaciekawiła przechodniów w centrum miasta [ZDJĘCIA]

Moda na weganizm i ratowanie zwierząt

- Jesteśmy zielonogórskim oddziałem organizacji Anonymous for the Voiceless. Chcemy pokazać, w jaki sposób wykorzystywane są zwierzęta w różnych gałęziach przemysłu - mówiła Asia, jedna z organizatorek wydarzenia - Uważamy, że receptą na to wszystko jest weganizm. Mówię o weganiźmie nie tylko jako diecie, ale ogólnym stylu życia. Nie wykorzystujemy zwierząt jako materiał na ubrania, czy nie chodzimy do cyrku. Rozmawiamy z ludźmi i mówimy im o tym. Ludzie myślą, że gdy jedzą jajka, to nie krzywdzą zwierząt, bo ich nie zabijają. Tak naprawdę nie znają kulis pozyskiwania jaj. Małe koguty płci męskiej są żywcem mielone w hodowlach. Są nieprzydatne dla przemysłu jajczarskiego. Liczą się kury nioski bądź brojlery. Myślę, że mamy teraz modę na weganizm, ale to dobrze. Każdy droga, dzięki której ludzie dowiadują się, że jest inny sposób na swoje życie jest dobra. Nie stoimy tutaj, aby pokazać, że jest to cool. Kolejnym krokiem weganizmu jest aktywizm. Trzeba uświadamiać ludzi i działać na rzecz zwierząt. Zielonogórzanie dobrze odebrali naszą akcję. Ludzie są zainteresowani. Nie boją się podejść i o coś spytać - zakończyła społeczniczka.