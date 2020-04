Zielonogórzanie szyją maseczki i rozdają je (za darmo) mieszkańcom. By skutecznie walczyć z koronawirusem. Takie akcje to my lubimy!

Najpierw parę słów wyjaśnienia. By skutecznie chronić się przed koronawirusem, należy zachować odpowiednią odległość (np. w kolejce do sklepu), dbać o higienę (bardzo ważne jest mycie rąk, ale i odpowiednia, zrównoważona dieta) i, jeśli nie ma takiej potrzeby, nie wychodzić z domu. Jeśli już musimy opuścić swoje mieszkanie, by np. zrobić zakupy, warto zaopatrzyć się w rękawiczki i maseczki ochronne. One też mogą nam pomóc w nierozprzestrzenianiu się zarazków.