Zielonogórzanka Emilia Kijok zdobyła dwa medale mistrzostw świata w Omanie

Emilia Kijok wywalczyła dwa brązowe medale w grze pojedynczej i deblowej, a w grze mieszanej dotarła do ćwierćfinału. Zielonogórzanka spisała się najlepiej spośród Biało-Czerwonych. Najpierw w grze singlowej dotarła do półfinału, gdzie zmierzyła się z Dunką Janne Jensen i była bliska awansu do gry finałowej, ponieważ prowadziła już w setach 2:0, a w trzecim 10:8. Rywalce udało się jednak odwrócić losy pojedynku, Polka przegrała 2:3 (11:8, 11:2, 10:12, 1:11, 11:13) i mogła cieszyć się jedynie z brązowego medalu.