ZUS przypomina o 800 plus. W pierwsze osiem dni Lubuszanie złożyli już ponad 33 tys. wniosków o świadczenie 800 plus

Świadczenie wychowawcze w ramach programu 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od dochodów rodziny czy sytuacji zawodowej rodziców lub opiekunów.

800 plus. Nowy okres świadczeniowy

Termin składania wniosków

Nabór potrwa do 30 czerwca 2024 r. Jeśli wniosek zostanie prawidłowo wypełniony i złożony do 30 kwietnia, ZUS zobowiązuje się do wypłaty pieniędzy do 30 czerwca 2024 r., zapewniając płynność świadczenia bez przerw. Natomiast wnioski złożone w maju gwarantują otrzymanie świadczenia najpóźniej do 31 lipca wraz z wyrównaniem od czerwca, a te złożone w czerwcu — do 31 sierpnia, również z wyrównaniem od czerwca. Wypłaty na podstawie wniosków złożonych od lipca będą realizowane tylko z wyrównaniem od miesiąca, w którym zostały złożone.