Żyj z przyrodą w zgodzie. Uczniowie z 11 szkół rywalizowali w lesie, a motywem przewodnim był szop pracz

Uczniowie klas czwartych musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą, kreatywnością plastyczną oraz sprawnością fizyczną. Zadania bowiem były tak skonstruowane, by można było młodych ludzi oceniać właśnie w trzech wymienionych kategoriach. Dzięki tej zabawie uczniowie aktywnie spędzili ten czas na świeżym powietrzu.

Lasy Państwowe od 20 lat prowadzą zorganizowaną działalność edukacyjną

- Tegoroczna edycja ma szczególne znaczenie, ponieważ Lasy Państwowe obchodzą dwudziestolecie planowanej i zorganizowanej działalności edukacyjnej. Jest to doskonała okazja, aby podkreślić zaangażowanie leśników w promowanie edukacji ekologicznej i troski o środowisko naturalne. Oczywiście różne elementy edukacyjne były prowadzone dużo wcześniej, leśnicy od zawsze dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Szop pracz motywem przewodnim konkursu "żyj z przyrodą w zgodzie"

- My się podzieliliśmy, ja biorę udział w części przyrodniczej, jeden kolega w malarskiej, a drugi w sportowej – mówi Nadia Gierek z SP-15 w Zielonej Górze. – Długo nie musiałam się przygotowywać do konkursu, ale kilka ważnych tematów powtórzyłam. Atmosfera jest bardzo fajna, można poznać uczniów z innych szkół. A przy okazji nauczyć się wielu ekologicznych zachowań.

Konkurs "Żyj z przyrodą w zgodzie" kształtuje postawy ekologiczne

Kaja Borzęcka z Nadleśnictwa Zielona Góra zauważa, że konkurs co roku cieszy się dużą popularnością. Nie odbył się tylko w czasie pandemii koronawirusa. To bardzo istotne, by uświadamiać społeczeństwo w kierunku przyrodniczym, ekologicznym.

- Działalność edukacyjna skierowana jest nie tylko do uczniów, ale i osób dorosłych. Prowadzimy zajęcia nie tylko w szkołach, ale i w lesie czy organizując wycieczki, sadzenie lasu – podkreśla Kaja Borzęcka.