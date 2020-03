1 kwietnia wchodzą podwyżki za wywóz odpadów. Jeśli mieszkańcy bloku nie będą segregować śmieci, trzyosobowa rodzina zapłaci nawet 150 zł

- To ustawodawca przewidział tu odpowiedzialność zbiorową – tłumaczy Krzysztof Sikora, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zielonej Górze. - W przypadku gdy zauważymy, że w danej wspólnocie jest nieprawidłowa segregacja odpadów, to niezależnie od tego, kto to zrobił – mamy prawo najpierw upomnieć, a potem nawet nałożyć podwyższoną opłatę, którą ma dana wspólnota. Niestety, to nie nasz wymysł, ale wymysł ustawodawcy, który jest na razie nieugięty i niczego tu nie zmienia.

Człowieku, segreguj! Bo zrobią zdjęcie i… będzie kara

Jak zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej będzie sprawdzał/oceniał jakość segregacji odpadów?

- Wszystko będzie oparte na codziennym odbiorze. Jeśli ludzie, którzy odbierają odpady, zauważą na przykład w pojemniku na odpady zmieszane szkło lub plastik, to będziemy to fotografować i traktować jako nieprawidłową segregację – mówi prezes Krzysztof Sikora. - A jeżeli to będą pomyłki, które się zdarzają mieszkańcom, bo naprawdę nie wiedzą, co gdzie wrzucić i mają wątpliwości, czy na przykład kartonik po mleku wrzucić do plastiku czy do zmieszanych – to będziemy to jeszcze rozumieli. Ale w tak drastycznych przypadkach, gdzie duży karton ewidentnie ląduje do pojemnika z plastikiem czy szkło i plastik jest wrzucane do zmieszanych – będziemy musieli reagować.