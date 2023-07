80. rocznica „krwawej niedzieli”. Zielona Góra uczciła pamięć ofiar

- Wszyscy tutaj zgromadzeni, doskonale wiemy, w jakiej sytuacji znajdują się dziś Ukraińcy. My Polacy, zarówno władze, jak i społeczeństwo pokazaliśmy, że w trudnym momencie potrafimy wyciągnąć pomocną dłoń. Robimy to, choć rany i blizny się nie zagoiły i wciąż stanowią ciemną kartę w naszych wspólnych relacjach. Wspieramy napadniętego, ale nie popieramy promowania i upamiętniania katów obywateli II RP różnych narodowości, i ideologów zbrodniczego ruchu ze Stefanem Banderą na czele - mówił rozpoczynając obchody Czesław Łaska, prezes Stowarzyszenia Pamięć Polskich Kresów dodając, że upamiętnienie ofiar nie może ograniczać się jedynie do organizacji uroczystości - Musimy dążyć do przeprowadzania ekshumacji i przeprowadzenia chrześcijańskiego pochówku naszych bliskich - podkreślał Łaska.

W imieniu wojewody Władysława Dajczaka głos zabrał pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Marek Budniak, który zwrócił uwagę na wymowę miejsca uroczystości.

- Wyrażamy słowa wielkiej wdzięczności tym, którzy o to zadbali, że powstało miejsce naszej zbiorowej pamięci. Bardzo wam dziękujemy, że mieliście odwagę i determinację, by z taką wielką starannością i zadumą przywracać tę trudną pamięć - mówił Budniak.

On również nawiązał do potrzeby uznania prawdy o ludobójstwie na Wołyniu.

- Każdy czas jest dobry na to, żeby się pojednać, żeby opowiedzieć sobie tę trudną historię i o to dziś apelujemy. Oddajemy cześć ofiarom, ale też bohaterom, którzy stawali w obronie swoich bliskich. Dzięki temu, wielu z nich ocalało - dodawał Budniak i zaapelował o dialog - Tylko w prawdzie możemy zbudować naszą przyjaźń. Mówimy to dzisiaj do was, nasi bracia Ukraińcy. Nigdy nie zapomnimy o naszych rodakach pomordowanych na kresach wschodnich.