Ale okaz! Gigantyczny sum złowiony w Odrze. Ważył 47 kg i mierzył 185 cm. "Byłam przerażona. To był potwór!"

Taaaka ryba! "Byłam przerażona. To był potwór!"

– Byliśmy w gościach w Połęcku nad Odrą. Znajomy, którego odwiedziliśmy rzucił hasło, żeby iść na ryby. Ja nie łowię, ale poszłam. Nawet nie wiedziałam, że tam są sumy. To była kwestia może 10 minut jak ryba wzięła – opowiada Dorota Antkowiak-Sibińska ze Świebodzina.

- To były takie ogromne emocje, jak zobaczyłam co znajomy ciągnie, byłam przerażona. To był potwór! – opowiada pani Dorota.