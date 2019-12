ASF w Lubuskiem. Zakaz wstępu do lasów,a niektórzy go lekceważą. Grozi za to mandat! Znasz wszystkie zasady, jakie obowiązują w lesie?

ASF w Lubuskiem. - Postawili wielkie tabliczki z napisem "Zakaz wstępu do lasu". Powód też podali, ale chyba niektórzy nic sobie z tego nie robią. Czy za nieprzestrzeganie takich zakazów, grozi mandat? - napisała do nas Czytelniczka w Zielonej Góry.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami: obszar zagrożenia

obszar objęty ograniczeniami

obszar ochronny Na aktualizowanej mapie przygotowywanej przez Główny Inspektorat Weterynarii województwo lubuskie zaznaczone ma dwa kolory. Czerwony - czyli obszar objęty ograniczeniami i żółty - obszar ochronny. W miejscach, gdzie ogłoszono zakaz wstępu do lasów, pojawiają się od razu wielkie tablice informacyjne. W Lubuskiem zakaz wstępu do lasów obowiązuje m.in. w: Zielonej Górze

Kożuchowie

Czerwieńsku

Żarach

Żaganiu

Szprotawie

Nowej Soli

Otyniu

Kargowej

Sulechowie

Babimoście

Bytomiu Odrzańskim Obecnie walka z ASF odbywa się na terenie powiatu wschowskiego, nowosolskiego, zielonogórskiego, miasta Zielona Góra oraz powiatu żagańskiego, żarskiego, krośnieńskiego i świebodzińskiego.

Aby dowiedzieć się, gdzie aktualnie obowiązuje zakaz wstępu do lasu, zachęcamy do przeglądu map, dostępnych na stronie Banku Danych o Lasach. Możliwe jest także pobranie na telefon lub tablet z systemem Android aplikacji mBDL umożliwiającej dostęp do map.

Nie wszyscy dostosowują się do zakazu. Ostatnio napisała do naszej redakcji Czytelniczka: - Postawili wielkie tabliczki z napisem "Zakaz wstępu do lasu". Powód też podali, ale chyba niektórzy nic sobie z tego nie robią. Czy za nieprzestrzeganie takich zakazów, nie grozi przypadkiem mandat?

Przypominamy. Jeśli jesteś w lesie, zwracaj uwagę na ostrzeżenia, oznakowania, tabliczki informacyjne. Pamięta, że za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu, możesz dostać mandat w wysokości 500 zł! Art. 157. § 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

WIDEO: Na początku grudnia w Zielonej Górze wprowadzono zakaz wchodzenia do lasów

źródło: TVN/x-news ASF w Lubuskiem: Nie wchodź tam, gdzie są zakazy Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom. ZOBACZ TEŻ:

ASF w Zielonej Górze. Zebrał się sztab kryzysowy. Wprowadzono całkowity zakaz wstępu do lasów Kiedy nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu? Zgodnie z ustawą o lasach wprowadza go, jeśli: drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie;

występuje duże zagrożenie pożarowe

aby człowiek nie wywołał w lesie pożaru;

wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna (np. opryski preparatami chemicznymi).

ASF w Lubuskiem - 57 przypadków w Lubuskiem Główny Lekarz Weterynarii informuje, iż na podstawie wyników badań uzyskanych w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, w okresie od 14 listopada do 20 grudnia 2019 r. potwierdzono wystąpienie 64 przypadków ASF u dzików w zachodniej części Polski, w tym stwierdzono:

57 przypadków w województwie lubuskim

2 przypadki w województwie dolnośląskim

5 przypadków w województwie wielkopolskim Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia - Główny Inspektorat Weterynarii W obszarze, określonym przez Wojewodę Lubuskiego, prowadzone są stałe przeszukiwania padłych dzików i ich części. - W ramach współpracy z właściwym miejscowo powiatowym lekarzem weterynarii i zaangażowanymi pracownikami Zakładów Usług Leśnych oraz myśliwymi z miejscowych kół łowieckich, leśnicy wspierają stałe poszukiwania oraz czynności częściowo ograniczające migrację zwierzyny. Do akcji włączyły się także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i wojska. Działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa ASF w województwie lubuskim będą trwały do odwołania - informują Lasy Państwowe w Zielonej Górze.

Zakaz wstępu do lasów obowiązuje do odwołania! Możliwość wstępu do lasu tylko za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii, właściwego ze względu na obszar objęty ochroną. WIDEO:Niemcy postawili elektryczny płot na granicy z Polską. Ma chronić przed ASF

źródło: TVN24/x-news ASF w Lubuskiem: · 14 listopada 2019 roku w Powiecie Wschowskim potwierdzono pierwszy przypadek ASF-u.

· 15 listopada 2019 roku, zgodnie z obowiązującymi procedurami, rozporządzeniem wojewody została określona czerwona strefa skażenia i żółta strefa zagrożona.

· W obu strefach obowiązuje zakaz wstępu do lasu

· 18 listopada strefa czerwona została ogrodzona 36 km płotem

· Granica województwa lubuskiego i wielkopolskiego została rozgrodzona 78 km płotu

· W najbliższych dniach odbędzie się odstrzał sanitarny dzików.

· Wojewoda Lubuski wystąpił z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie Sił Zbrojnych RP do wsparcia administracji w monitorowaniu zagrożeń.

· Wojewoda Lubuski zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o zamknięcie przejść dla zwierząt na drogach A2 i S3.

· Osoby zajmujące się hodowlą świń są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji.

· Choroba ASF nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.

*źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki Co robić, jeśli znajdziesz padłego dzika? Radzi Główny Inspektorat Weterynarii Jeżeli to możliwe, należy oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.

powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia.

Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.

Należy zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.

W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).