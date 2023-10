Warto się wybrać do powierzchniowego pomnika przyrody - Tańczący bór. Dlaczego?

Drzewa w Tańczącym borze mają blisko 180 lat

Tańczące sosny nie tylko w Zielonej Górze

Bliskie położenie od miasta i zamieszkałych osiedli sprawia, że jest to miejsce znane lokalnej społeczności, a przez to licznie odwiedzane. Dostęp ułatwia przebiegający obok szlak rowerowy. Zachowanie tak ciekawego w swojej formie krajobrazowej drzewostanu w obrębie miasta, istotnie przyczyni się do pogłębienia świadomości ekologicznej, a także znacząco wzbogaci różnorodność biologiczną obszarów objętych ochroną w mieście. Nie tylko w Zielonej Górze spotkamy takie "tańczące sosny". Znajdziemy je także w okolicy Lubska i innych miejscowości w zachodniej części Polski.

To nie kosmici stworzyli tańczący bór

Mieszkańcy, którzy trafią do tańczącego boru zastanawiają się, skąd się te dziwne drzewa tu wzięły? Pomysły na odpowiedź są różne, łącznie z taką, że to sprawka kosmitów, którzy musieli kiedyś tu wylądować. Okazuje się, że nie tak trudno wyjaśnić tę tajemnicę. Tu rękę musiał przyłożyć człowiek, zakładając specjalne plantacje.

Już w dawnych czasach znane były przypadki, kiedy ludzie uprawiali krzywe drzewa. Po to, by np. łatwiej im było potem budować łodzie czy meble. Tak też mogło być i w przypadku zielonogórskiego "roztańczonego lasu". Przedwojenni mieszkańcy mogli celowo prowadzić wzrost pni, gdy sosny były jeszcze małe i młode. Chodziło im o to, by było im łatwiej produkować stoły, ławy, pergole do ogrodu lub inne tzw. giętkie meble.