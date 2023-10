Bal seniora w Palmiarni w Zielonej Górze pełen atrakcji Leszek Kalinowski

Co prawda to nie jest bal u Rafała, ale pod palmami czujemy się jak na Hawajach – mówili seniorzy, którzy spotkali się w restauracji na Winnym Wzgórzu, by wspólnie się bawić. Tańcom i śpiewom nie było końca. Nic więc dziwnego, że dopytywali się, kiedy znów będzie podobna impreza.