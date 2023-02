Będzie nowy duży sklep w Zielonej Górze. Zagraniczna sieć handlowa podała sześć miast w Polsce, w których rozpocznie działalność

Handel w Zielonej Górze. Nowy w mieście

Pozostałe miejscowości, w których sieć planuje otwarcia sklepów w tym roku to Warszawa, Katowice, Kraków, Łódź i Poznań.

Praca w Zielonej Górze. Ruszyła rekrutacja

Ruszyła rekrutacja do sklepów. Potrzebni są nie tylko kierownicy sklepów w Polsce, ale i pracownicy działu usług IT i księgowy. Ogłoszenia o pracę dotyczą również pracowników w pełnym i niepełnym wymiarze godzin. Do zadań tych osób będzie należało m.in. przyjmowanie, kontrola, składowanie i prezentacja towarów, etykietowanie i obniżki cen oraz inwentaryzacja towaru. Ta praca jest w systemie zmianowym i w weekendy. Można już aplikować na wszystkie stanowiska.