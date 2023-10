Biznes i nauka, czyli 9 edycja Akademii Perceptus dla studentów i uczniów

- To jest modelowy przykład współpracy uczelni z biznesem. Nasi studenci mogą korzystać z najnowszych technologii, poznać firmę, która być może zyska też nowych pracowników, naszych absolwentów. Wreszcie Akademia Perceptus skupia także uczniów szkół średnich, a to z kolei być może nasi przyszli studenci – mówi rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski.

Akademia Perceptus na UZ cieszy się dużym zainteresowaniem

Adrian i Michał studenci informatyki na UZ podkreślają, że dzięki Akademii mogą zdobyć wiele praktycznej wiedzy i umiejętności, rozwijać swoją pasję, poznać firmę, zanim skończą studia i wejdą na rynek pracy.

Akademia to cykl wydarzeń edukacyjnych dla studentów i uczniów szkół średnich. Podczas zajęć uczestnicy zdobywają cenną wiedzę oraz praktyczne umiejętności, pożądane na rynku pracy. Udział w Akademii może być świetną okazją do pozyskanie pierwszych doświadczeń i kontaktów zawodowych.

Tegoroczna edycja akademii to kolejny krok, zarówno dla organizatorów jak i studentów. Tym razem skierowana jest do wszystkich niezależnie od kierunku studiów. Warunkiem koniecznych jest chęć zaangażowania się w realizację projektu grupowego, w którym pożądane będą różnorodne umiejętności - zarówno z obszaru IT, jak też ekonomii, marketingu, zdolności kreowania świata gier, czy znajomość procedur okołomedycznych. Specyficzne umiejętności potrzebne w danej grupie projektowej będą uzależnione od przedmiotu realizowanego projektu.