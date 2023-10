Brak prądu w Lubuskiem. W tych miejscowościach nie będzie zasilania. Mamy adresy!

3 października 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00 4 października 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00 5 października 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00 6 października 2023 r. w godz. 08:00 - 14:00 Złotnik: od 65 do 76, od 94 do 107, szatnia sportowa, działki nr: 227, 238, 326/1, 374/3, /4, 391/4, 642/1. 3 października 2023 r. w godz. 08:30 - 10:30 Biedrzychowice Dolne, Dąbrowiec, Włostów. 3 października 2023 r. w godz. 08:30 - 10:00 Sieniawa Żarska Kolonia, Sieniawa Żarska: od 3 do 24, 41A, 46, od 123 do 139, od 159 do 192, boisko, działki nr: 276/2, 291, 326/1, 345, 350/4, 436/2, 437/3, 456/13, 276/1, 363/1 438/1, ul. Kolonia.

