Brawo! Najlepsze prace o honorowym krwiodawstwie zostały nagrodzone i pokazane na wystawie w BWA w Zielonej Górze

Konkurs o honorowym krwiodawstwie promocją szczytnej idei

Uczestnikami konkursu byli także uczniowie z Ukrainy, którzy w swoich pracach nawiązywali do wojny, jaka się toczy w ich kraju.

- Wrażliwość uczestników konkursu jest bardzo duża. Widać to w pracach, zwłaszcza tych najmłodszych. Choć temat trudny, to doskonale poradzili sobie z nim – zauważa Jan Kowalczyk, przewodniczący Lubuskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Zielonej Górze. – Liczymy na to, że tę szczytną ideę, honorowego krwiodawstwa, nasi uczestnicy poniosą do swych domów. To doskonała promocja ratowania zdrowia i życia innym.