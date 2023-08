Byliśmy na wieży w Zielonej Górze, na którą na co dzień nie ma wstępu. W środku przeprowadzone zostały pilne prace

Zielona Góra. Najwyższe wieże

Ażurowa wieża, która góruje nad kościołem pw. św. Ducha w Zielonej Górze liczy 52 metry. Na wieży umieszczony jest krzyż o wysokości 11 metrów, który przypomina krzyż papieski Jana Pawła II. To nawiązanie do pomnika papieża, który stoi przed kościołem. Na wieży są dzwony, których łączna waga to 2200 kilogramów.