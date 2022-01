Ceny biletów PKP poszły mocno w górę. Ile zapłacimy za podróż z Gorzowa czy Zielonej Góry do Warszawy?

Wchodzące 13 stycznia zmiany cen biletów PKP Intercity nie nazywa podwyżką, tylko aktualizacją. Kolejowa spółka tłumaczy aktualizację tym, że cen nie zmieniała od 2014 r., a od tego czasu wzrosły koszty działalności. W przeliczeniu na pasażera o ponad 30 proc. PKP Intercity zwraca też uwagę, że ceny bilety podnieśli też ostatnio przewoźnicy regionalni (Polregio zrobiło to w grudniu 2021).

- Doprowadziło to do sytuacji, w której bilety na pociągi dalekobieżne w niektórych relacjach były tańsze od biletów na połączenia przewoźników regionalnych, którzy jeżdżą na tych samych trasach i mają dłuższe czasy przejazdu. Konieczne było zatem urealnienie cennika oraz dostosowanie go do sytuacji rynkowej - tłumaczy PKP Intercity.