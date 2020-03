Chcesz przekazać paczkę dla pacjenta w szpitalu? Zobacz, jak to zrobić

Jak poinformował w poniedziałek Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, jeśli ktoś chciałby przekazać paczkę bliskiej osobie leżącej obecnie w szpitalu, może to zrobić tylko w wyznaczonych godzinach. Zgodnie z zarządzeniem można to zrobić od godz. 11.00 do 12.00 oraz od 16.00 do 17.00.

Jacek Katos