Chynowiakus, czyli nowy Bachusik. Ufundowali go mieszkańcy. Ale co on robi z... truskawką?

Nowy Bachusik - Chynowiakus

- To jest Chynowiakus – przedstawia nam rzeźbę Artur Wochniak.

- Ale dlaczego on taki popękany? – pytamy.

- Bo proces tworzenia Bachusika właściwie się zakończył. Powstał projekt, który został zaakceptowany przez mieszkańców Chynowa – tłumaczy rzeźbiarz. – Z niego został wzięta forma silikonowa, która pojechała do odlewni. Do końca miesiąca figurka będzie gotowa.

A te gliniane Bachusiki pozostają u mnie. One wysychają i piękają. Zachowuję je na pamiątkę, ale także po to, by nie powtarzać pewnych gestów, czy mimiki twarzy.