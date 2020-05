Co dalej z Winobraniem 2020? Jakie są szanse, że się nie odbędzie? "O Winobraniu, jakie znamy od lat, na sto procent musimy zapomnieć"

Różne były przeszkoda, ale winiarska tradycja miasta była zachowana. Były zabawy, koncerty, korowody, jarmarki. Czy w tym roku będziemy musieli ze wszystkiego zrezygnować? Goście wciąż się dopytują, czy będą mogli przyjechać do Winnego Grodu?

- Od trzech lat bywałam na Winobraniu. Bardzo spodobała mi się ta wasza impreza – mówi pani Irena z Poznania. – Ciekawa jestem, czy w tym roku się odbędzie? Czy może termin został przesunięty albo forma miasta się zmieniła?

Pytań o święto Zielonej Góry jest znacznie więcej. Mieszkańcy miasta nie kryją złości z powodu pandemii koronawirusa. Bo przez nią problemów jest całe mnóstwo. Wszyscy się stresują od rana do wieczora i dobrze byłoby się trochę zrelaksować. Tylko czy to będzie w ogóle możliwe? Winobranie 2020: O tradycyjnej formie świętowania musimy w tym roku zapomnieć Prezydent Janusz Kubicki nie ukrywa: - O Winobraniu, jakie znamy od lat, na sto procent musimy zapomnieć. By przygotować 10-dniowe święto, trzeba przygotowań wielomiesięcznych. Teraz wiadomo, że nic nie wiadomo…

Gospodarz Winnego Grodu nie wyklucza, że w tym roku może udać się zorganizowanie Winobrania w jakiejś szczątkowej formie. By zachować tradycję.

- Trudno sobie wyobrazić, by zachować zasady bezpieczeństwa, odpowiednie odległości na jarmarku. Wszyscy dobrze pamiętamy, jakie tłumy się na nim przewijają – podkreśla prezydent.

Podobnie jest z korowodem czy koncertami.

Winobranie 2020 miało się odbyć 5-13 września Największe wydarzenie miasta w tym roku zaplanowano na 5-13 września. Jak co roku na mieszkańców i turystów czekać miały liczne atrakcje m.in.: koncerty, zabawy plenerowe, zawody sportowe, targi kolekcjonerskie, barwny korowód uliczny i wiele innych. W tym roku jednak nie mamy o nich co marzyć. O przesunięciu terminu też nikt nie mówi. Bo na kiedy? Zwłaszcza że minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że koronawirus szybko nas nie opuści, musimy się nauczyć z nim żyć z zachowaniem reżimu sanitarnego. I to do czasu, aż powstanie szczepionka. To może być za dwa lata. Ale też szczepionka wcale powstać nie musi. Ani za dwa lata, ani w ogóle…

Winobranie 2020 trzeba usunąć z kalendarza wydarzeń. Bo pandemia koronawirusa i budżet miasta się zmniejsza Co myślą o tegorocznym Winobraniu zielonogórzanie i mieszkańcy regionu? Zapytaliśmy ich na naszym portalu internetowym? Do tej pory odpowiedziała 449 Czytelników. 55 procent odpowiedziało, że z Winobrania powinniśmy zrezygnować w tym roku, 37 procent uważa, że należy się nam to święto, a 8 procent odpowiedziało, że w tej chwili nie ma zdania na ten temat.

- Budżet miasta się z miesiąca na miesiąc kurczy, bo wpływy są coraz mniejsze. Nie tylko z powodu epidemii koronawirusa nie może być w tym roku Winobrania, ale także z powodu topniejącego budżetu miasta – uważa pani Urszula z ul. Wyszyńskiego.

Winobranie 2020 zastąpmy wystawą, wirtualnym kabaretonem czy dekoracją miasta Pani Teresa z os. Pomorskiego podkreśla, że Zielona Góra to Winobranie. I nie powinniśmy dać o sobie zapomnieć.

- Wiadomo, że nie wolno organizować takich imprez masowych jak Winobranie. Ale w tym samym czasie, czyli 5-13 września powinniśmy zorganizować jakąś wystawę o winiarskich tradycjach miasta, jakiś film z udziałem winiarze i kabareciarzy (w maseczkach) czy choćby ustroić miasto w winiarskie elementy – podsuwa pomysły pani Teresa,

- Może chociaż jakiś koncert wirtualny dla Zielonej Góry zorganizować albo kabareton? – proponuje pan Marcin.

A co Państwo myślicie o Winobraniu? Jak powinniśmy w tym roku zaznaczyć jego obecność w mieście?

