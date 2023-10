Dzieje Zielonej Góry skrywają jeszcze wiele nieznanych historii. Tajemnice dawnego miasta odkrywa Aleksandra Mrówka Łobodzińska WIDEO

Szefowa stowarzyszenia przyznaje, że angażuje każdą wolną chwilę, którą ma.

– Jeśli się nie ma do tego cierpliwości, zacięcia, to prędzej, czy później projekt legnie w gruzach. Trzeba być nadludzko upartym, żeby go dokończyć – podkreśla.

To, że projekty kończą się sukcesem to zasługa ekipy ze stowarzyszenia.

– Najbardziej jestem dumna, że stowarzyszenie istnieje 11 lat. Są ludzie, którzy byli z nami i odeszli, są ci, którzy trwają nieustannie i ich cierpliwość jest astronomiczna. Dziękuję im za to, że ją mają – zaznacza. – Duma jest z tego, że chcemy to dalej robić razem. Nie kłócimy się. Każdy ma swoją przestrzeń na swoje realizacje artystyczne, czy filmowe, czy książkowe, czy w postaci wystaw. Jesteśmy w stanie dać sobie tę możliwość, żeby każdy mógł zaprezentować to, co chce. Cały czas czegoś szukamy i chcemy, aby to było najlepsze.