Darmowe badania dla kobiet w Lubuskiem. Lubuszanki już korzystają WIDEO

Zdrowie. Programy profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy

Od 1 listopada obowiązują ważne zmiany w programach profilaktyki raka piersi i profilaktyki raka szyjki macicy, które wprowadziło Ministerstwo Zdrowia. Teraz więcej Polek może korzystać z bezpłatnych badań przesiewowych. Program Profilaktyki Raka Piersi obecnie adresowany jest do kobiet, które są w wieku 45-74 lat (wcześniej był to przedział 50-69 lat), nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach.

Rak piersi. Profilaktyka

– To jest niby banał, ale to prawda, że badania profilaktyczne ratują życie. W dzisiejszych czasach rak wcześnie wykryty, jest wyleczalny, tylko chodzi o to, żeby w odpowiednim momencie go zdiagnozować – podkreśla Anna Czyż, prezes Zielonogórskiego Stowarzyszenia Amazonek. Wiem, że z badań profilaktycznych, które do tej pory były adresowane do pań w wieku 50 – 69 lat korzystało mniej niż 50 procent w skali kraju. Panie się nie badają mimo, że są zapraszane na te badania. Są źródła, że 16 lub nawet 19 kobiet codziennie w Polsce umiera z powodu raka piersi. To jest tragiczna wiadomość.