Prasówka 10.03.2024 z całego tygodnia w Zielonej Górze. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Polski Związek Logopedów świętuje 25-lecie. Inauguracja obchodów rozpoczęła się w sobotę w Palmiarni w Zielonej Górze. Okazuje się, że nasi logopedzi potrafią wiele. I długo można by o tym opowiadać. Od nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Zielonogórskim uruchomiony zostanie także nowy kierunek studiów – logopedia z neurodydaktyką.

W sobotę, 9 marca zielonogórscy miłośnicy biegania i pomagania spotkali się i truchtem ruszyli w alejki Parku Poetów. To wszystko za sprawą dwóch licealistek, które wpadły na pomysł organizacji charytatywnego biegu, który nie tylko będzie promował aktywny tryb życia, ale również wesprze szlachetny cel — Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze. Jak to się stało, że w biegu wzięło udział niemal 300 osób, zyskał dziesiątki sponsorów i patronat prezydenta miasta?

Pani Barbara nie może dojść do siebie, bo odeszła jej wierna przyjaciółka. Mieszkała po sąsiedzku. Zmarła na raka jelita grubego. Zielonogórzanka z przerażeniem stwierdziła, że nigdy nie miała kolonoskopii, a jest w takim wieku… Myślała, że najpierw musi się postarać o skierowanie. Okazało się jednak, że nie musi. Dzięki programowi profilaktycznemu NFZ nie potrzebowała skierowania. Badania wykonała za darmo.

Stołeczni policjanci prowadzą czynności w związku z zamieszkami podczas protestu rolników. Chodzi o demonstrację, która odbyła się w minioną środę w Warszawie. Mundurowi opublikowali wizerunki osób biorących udział w tym wydarzeniu. Są one podejrzewane o czynną napaść oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, uszkodzenia mienia, a także posiadanie wyrobów pirotechnicznych w czasie zgromadzenia.

Niebawem rozpocznie się żużlowy sezon 2024. Kapryśna pogoda w Polsce nie pozwala zawodnikom na rozpoczęcie treningów we wszystkich ośrodkach żużlowych. Dlatego niektórzy szukają suchych torów za granicą. To już tradycja. A pamiętacie, jak ponad 20 lat temu zielonogórscy żużlowcy pojechali szukać słońca do Krško na Słowenii? Obejrzyjcie archiwalne zdjęcia.

W Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim pracuje aż 541 kobiet! To prawie 40 proc. całej obsady etatowej. Panie w mundurze również świętują Dzień Kobiet.