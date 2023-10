Diety według NFZ. Uczniowie zdrowo gotują i pokazują to na filmikach. Warto zmienić złe nawyki

Zdrowie jest najważniejsze. Jak o nie dbać? Uprawiać aktywność fizyczną, zdrowo się odżywiać… No i z tą dietą zawsze mamy problem. By nam w tym pomóc w piątek odbył się w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego briefing na temat „Gotuj na zdrowie” na podstawie portalu „Diety NFZ”.

Gotuj na zdrowie, czyli przepisy Narodowego Funduszu Zdrowia

Plan żywieniowy Nadwaga i Otyłość najbardziej popularny wśród diet NFZ

Łącznie na stronie Diety NFZ zarejestrowanych jest ponad 780 tysięcy użytkowników (liczba odsłon ponad 11 milionów). Największym zainteresowaniem cieszy się plan żywieniowy Nadwaga i Otyłość. - Chociaż portal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, chcemy do niego przekonać jeszcze tych, którzy uważają że nie mają „czasu” na gotowanie. Jako oddział prezentujemy przykładowe dania w formie zwizualizowanej. Pokazujemy, jak te dania można przygotować bardzo szybko i prosto – podkreśla E. Skrbeńska. - A największą ich zaletą jest to, że są zdrowe. Za nami już dwa odcinki z cyklu „Gotuj na zdrowie z portalem Diety NFZ”, przed nami propozycja jesienna. Jesteśmy tuż przed produkcją. Ale cieszy nas bardzo to, że do tego projektu włączyli się uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, którzy gotują nasze dania.

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze - uczniowie gotują i nagrywają

Nauczyciel z ZSiPKZ, Piotr Bubec, podkreśla, że uczniowie kierunku gastronomicznego, chętnie biorą udział w projekcie, poznają najnowsze trendy zdrowego żywienia czy ekologicznych produktów. Sami dopasowują też proponowane diety do swych potrzeb. Wiedzą, że w godzinę są w stanie przygotować np. pyszne faszerowane kaszą papryki i inne dania. I przekonują innych, że skoro im się udało, to uda się także innym.

Uczennica ZSiPKZ, Zofia Drozdowska, przyznaje, że na początku gotowania nie mogła się przyzwyczaić do kamer. Trochę ją to krępowało. Ale z czasem stało się to zupełnie normalne.

- Fajnie, że w ten sposób możemy się uczyć czegoś zdrowego i nowego i że możemy tę wiedzę przekazywać na filmach innych. A takie dania jak carpaccio z gruszki czy sałatka z grillowaną cukinią są naprawdę pyszne. No i przede wszystkim zdrowe! Polecam – mówi Zofia Drozdowska.