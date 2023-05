Dni otwarte w zielonogórskiej bazie LPR. Każdy mógł wejść do śmigłowca i dowiedzieć się, jak wygląda praca od kuchni | ZDJĘCIA

Pani Anna z uwagą przyglądała się, jak fachowo udzielać pierwszej pomocy. – Większość osób nie wie, co zrobić w nagłych przypadkach lub wpada w panikę. Uważam, że takie pokazy i szkolenia powinno organizować się nie tylko na festynach, ale również w firmach i szkołach – mówiła.

Możliwość zajrzenie do wnętrza śmigłowca nie była jedyną atrakcją. Można było podejrzeć pracę LPR, i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, dotyczących ratownictwa medycznego.

- Takiej okazji nie mogliśmy przegapić - mówił nam pan Mirosław, który przyjechał na lotnisko z 5-letnim wnukiem. – Byłem ciekawy, jak to wszystko wygląda, a wnuk już od wczorajszego dnia był podekscytowany tym, że zobaczy śmigłowiec z bliska.

Impulsem do pokazania pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego od kuchni były Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które odbywają się w ten weekend. Swoje podwoje otworzyło także 13 innych baz w kraju.

3 minuty na poderwanie maszyny

- Lotnicze Pogotowie Ratunkowego w Zielonej Górze ma do dyspozycji jeden śmigłowiec. Zatrudnia czterech pilotów, czterech ratowników medycznych, siedmiu lekarzy i kierownika – informuje Justyna Sochacka, rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Od początku roku zielonogórski śmigłowiec LPR brał udział w 130 misjach – dodaje.

W lotnictwie sanitarnym obowiązuje utrzymanie 3-minutowej gotowości do podejmowania akcji ratunkowych. Nowoczesny śmigłowiec EC 135/H135 w ciągu kilkunastu minut jest w stanie dolecieć do miejsca wypadku oddalonego o 60 kilometrów. Zespół medyków jest w stanie rozpocząć proces pomocy lekarskiej od momentu przylotu na miejsce zdarzenia, a także szybko przetransportować chorego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w ramach tzw. złotej godziny.