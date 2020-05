Duży problem z dzikami na osiedlu Pomorskim. - Można je spotkać niemalże wszędzie - alarmują przerażeni mieszkańcy

Córka bała się koło nich przejść

Pana Stanisława spotkaliśmy niedaleko sklepów. Szedł na zakupy. Chętnie zgodził się na rozmowę i przyznał, że problem dzików na osiedlu Pomorskim jest bardzo duży. - Mieszkam w bloku numer dwa. Tam często spotykam dziki, tak samo jak pod piekarnią – mówił Stanisław Wodnicki. – One przechodzą wiaduktem od drogi S3. Pewnego dnia pod moim blokiem stało chyba z dziesięć dzików. One się niczego nie boją. Córka wracała z pracy i bała się przejść. Ostatnio przechodziły przez park. Policja do nich strzelała, żeby odgonić, ale one przeszły na drugą stronę i poszły w stronę marketu. Spacerują sobie po Pomorskim, jak chcą – komentował mężczyzna.