Dwa dni atrakcji i świętowania, czyli 30-lecie istnienia 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie

30-lecie istnienia 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie

W czasie uroczystości dla wyróżniających się żołnierzy zostały wręczone medale i odznaki pamiątkowe. Była to również okazja do docenienia współpracy z samorządami, zaangażowanymi w działalność pułku. Kolejnym punktem uroczystości była defilada wojsk i sprzętu, który jest na wyposażeniu sulechowskiego pułku. Głównymi ulicami miasta najpierw przeszły pododdziały pułku, a tuż za nimi przejechały pojazdy bojowe prezentując siły i potencjał sulechowskiej jednostki wojskowej. Po militarnej paradzie tłumnie zgromadzeni goście przeszli do koszar 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika patrona pułku, generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego. Aktu odsłonięcia dokonali: dowódca pułku, pułkownik Grzegorz Parol, prezes Stowarzyszenia Związku Rodu Kątskich, Barbara Ćwik-Kącka, burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys oraz generał brygady w stanie spoczynku Antoni Skibiński. Po odsłonięciu pomnika, zebrani złożyli pod nim wiązanki kwiatów.

Jubileuszowe koncerty - 30-lecie 5. Lubuskiego Pułku Artylerii

Dzień otwarty w koszarach

Dla odwiedzających koszary żołnierze logistyki przygotowali grochówkę wojskową, która jest kulinarną tradycją wojska. Późnym popołudniem na scenie przy Sulechowskim Domu Kultury odbył się koncert, który przyciągnął liczne grono miłośników muzyki. Na scenie wystąpili raperzy w mundurach, którzy oddali hołd wojskowej tematyce. Gwiazdą wieczoru był Mezo, znany i ceniony artysta, który swoim występem sprawił, że święto stało się nie tylko okazją do uczczenia wojska, ale także do wspólnej rozrywki i zabawy. Wśród zaproszonych gości dwudniowego święta pułku znaleźli się przedstawiciele Wojska Polskiego, władz powiatowych oraz gminnych, a wśród nich inspektor rodzajów wojsk generał dywizji Sławomir Owczarek, zastępca dowódcy - szef sztabu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej generał brygady Sławomir Dudczak, szef zarządu wojsk rakietowych i artylerii generał brygady Grzegorz Potrzuski, starosta powiatu zielonogórskiego Krzysztof Romankiewicz, burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, delegacje służb mundurowych, szkół i uczelni.

Patron 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie

5. Lubuski Pułk Artylerii decyzją ministra obrony narodowej od dnia 23 października 2020 roku otrzymał imię generała artylerii koronnej Marcina Kątskiego. Marcin Kazimierz Kątski sprawował wiele ważnych godności i funkcji w swoim życiu. Urodził się w 1635 roku w Kątach (rodzina przyjęła nazwisko od nazwy miejscowości), zmarł w 1710 roku w Kamieńcu Podolskim. Marcin Kazimierz Kątski brał udział we wszystkich kampaniach hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego, walnie przyczyniając się do jego sukcesów, m.in. pod Chocimiem, Żórawnem, Wiedniem i Parkanami. Jako jedyny dowódca artylerii z wojsk sprzymierzonych zdołał przeprowadzić 28 dział przez góry Lasu Wiedeńskiego i użyć ich w bitwie. W kampanii bukowińskiej z 1685 roku dowodził strażą tylną wojsk polskich, odpierając ogniem artylerii i piechoty ataki osmańskie. Brał udział w kolejnych wyprawach bukowińskich 1686 i 1691 roku. W służbie czynnej pozostawał jeszcze za czasów Augusta II Mocnego, odbierając w jego imieniu Kamieniec Podolski z rąk tureckich. Odznaczył się skutecznym działaniem artylerii w bitwie pod Kliszowem. Przyczynił się do rozwoju polskiej artylerii, dbał o rozwój twierdz oraz infrastruktury obronnej. Generał Marcin Kątski przyczynił się do rozwoju polskiej artylerii, dbał o modernizację twierdz i infrastruktury obronnej. Wybudował w widłach Zbrucza i Dniestru sławny szaniec, a później twierdzę pod nazwą Okopy Świętej Trójcy.

Święto i 30-lecie 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie - uroczyste odchody trwały dwa dni. Była msza św., defilada, wręczenie nagród i wyróżnień, odsłonięcie pomnika patrona pułku, koncerty przy ratuszu, a także dzień otwartych koszar... Tomasz Rybarczyk

Zobacz też oświadczyny podczas przysięgi w Sulechowie: