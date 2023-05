Dwoje studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymało stypendia od ministra edukacji. Gratulacje!

- Minister Przemysław Czarnek wyróżnił M. Myszograj za autorstwo dwóch i współautorstwo w jednym artykule naukowym w czasopiśmie „Civil and Environmental Engineering Reports”. Studentka wygłosiła też dwa referaty na konferencjach naukowych - ogólnopolskiej i międzynarodowej. Stypendystka ministra jest także laureatką prestiżowej nagrody indywidualnej w konkursie English for Proffesional Development, organizowanym przez University of Pennsylvania, Becas Santander - informuje Ewa Sapieńko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tegorocznym stypendystą jest też Eryk Wacka - student VI roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UZ. Co ciekawe, jest to już jego drugie wyróżnienie, dla przyszłego pana doktora.

- Aktualnie Eryk Wacka pracuje nad publikacjami do cyklu doktorskiego. Jedna z nich o tytule „The role of inflammation in age-associated changes in red blood system” jest w trakcie recenzji w czasopiśmie „International Journal of Molecular Sciences” - wyjaśnia E. Sapieńko.

Natomiast w tym roku minister Czarnek, studenta medycyny na UZ za współautorstwo w rozdziale monografii naukowej pt. Genetyka sportowa oraz autorstwo lub współautorstwo artykułów w czasopismach naukowych „Nutrients”, „Diagnostics”, „Journal of Physiology and Pharmacology”, a także za uczestnictwo w kilku projektach badawczych i referaty na konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym.