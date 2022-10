Dyniowy zawrót głowy Zielonej Górze. Przed urzędem miasta rozdano kilkaset dyń!

Akcja "Dyniowy zawrót głowy" odbyła się już po raz drugi. Jej organizatorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Zainteresowanie dyniami było spore. Mieszkańcy już przed godz. 10.00 ustawili się w długim ogonku. Na szczęście dzięki sprawnemu rozdawaniu warzyw nikt nie musiał długo czekać.

- Pomysł wziął się z tego, że rozkładaliśmy dynie na rondach, jako element dekoracyjny i niestety one ginęły - przyznaje Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. - Pomyśleliśmy, że trzeba zrobić tak, by miłośnicy dyń nie musieli ich szukać na rondach. Teraz można do nas przyjść i dostać dynię za darmo. Cieszę się, że możemy sprawić przyjemność mieszkańcom i już zapraszam w przyszłym roku.