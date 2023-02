Dzień Myśli Braterskiej w Zielonej Górze. Dzisiaj na ulicach miasta i w pracy można zobaczyć harcerzy w mundurach

Harcerze z zielonogórskiego obwodu ZHR świętują ten dzień w szczególny sposób. Można ich zobaczyć na uicach miasta i nie tylko.

- Zakładamy dzisiaj mundury, czy to na chwilę, czy na cały dzień. Jedni idą w nich do szkoły, inni do pracy. Jest wśród nas nauczyciel historii, który dzisiaj prowadzi lekcje w IV LO w Zielonej Górze w mundurze – mówi Jarosław Zasacki, drużynowy drużyny męskiej.

Założenie harcerskiego munduru 22 lutego ma symboliczne znaczenie.

- Chcemy pokazać, jak jest nas dużo i zachęcić mieszkańców do zainteresowania się formacją. To okazja, żeby ludzie zapytali: „Dlaczego jesteś w mundurze?”. To prowadzi do pytania o to, co robimy i możemy opowiedzieć o naszych szerokich działaniach wolontariackich – wyjaśnia J. Zasacki.