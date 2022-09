Wojsko polskie i amerykańskie oraz harcerze i zaproszeni goście przeszli ulicami centrum Zielonej Góry

Program uroczystości nie przewidywał przemówień przedstawicieli władz.

- Od wielu lat u nas przemówienia polegają na tym, że to młodzi ludzie przedstawiają w formie inscenizacji artystycznej ich pojmowanie wojny - mówi prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki. - Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Młodzi przy okazji przygotowania mogą przypomnieć sobie o takim strasznym wydarzeniu, jakim jest wojna. Wyglądało to bardzo podniośle. Życzyłbym sobie i wszystkim, żeby nigdy więcej nie było wojny. A tak naprawdę mamy wojnę zaraz obok, za polską granicą. To jest straszne, że jeszcze w tych czasach, obok ktoś morduje, bombarduje, zabija ludzi.