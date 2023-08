Fani zachwyceni. To był II Światowy Zlot Fanów Kabaretu Potem w Zielonej Górze. Wydarzenie trwało dwa dni

Okazuje się, że bycie fanem Potemu zacieśnia więzy.

– Z żoną zwracamy się do siebie tekstami, które tylko my rozumiemy. To zacieśnia życie rodzinne – przyznaje pan Grzegorz i wymienia inne zalety grupy. – Kiedy odkryłem ten kabaret, działał i był apolityczny. To było coś genialnego. Gdyby nie on nie powstałaby masa kabaretów, które wszyscy znamy.