Święto Miodu w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli zgromadziło tłumy gości

Miód to lek medycyny naturalnej. Przydaje się do leczenia różnych schorzeń.

Miód zawiera takie pierwiastki jak: potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, chlor, molibden, mangan i kobalt. Do tego dochodzą witaminy – głównie C, z grupy B, biotyna, kwas foliowy i pantotenowy. To wszystko sprawia, że miód działa m.in. oczyszczająco, przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Wzmacnia organizm oraz chroni układ oddechowy przed przeziębieniami, czy schorzeniami gardła i zapaleniem zatok. Wspiera także pracę serca i jest pomocny m.in. w leczeniu choroby wieńcowej oraz miażdżycy. Miód leczy też wrzody żołądka i dwunastnicy. Pomaga przy zapaleniu jelit, chorobach wątroby oraz działa przeciwbiegunkowo. Równocześnie zwalcza zaparcia i usprawnia procesy trawienne. Miód jest zalecany osobom, które cierpią na choroby układu moczowego, w tym m.in. zapalenie nerek lub pęcherza moczowego. Ponadto warto go jeść w przypadku bezsenności i nerwowości, ponieważ miód działa uspokajająco.