Zbliża się Busker Tour. Do Zielonej Góry przyjadą buskerzy z różnych stron świata

Busker Tour w Zielonej Górze. Kiedy i co się będzie działo?

W dniach 22 -23 sierpnia 2023 w Zielonej Górze odbędzie się Busker Tour. To lubiany objazdowy uliczny festiwal interdyscyplinarny sztuk performatywnych i Nowego Cyrku, który zmienił nazwę z Busker Bus.

– Trochę inna nazwa, ale formuła jest ta sama. Na deptaku widzimy się przez dwa dni, od godz. 12 do 21. Na czterech przystankach będą występować artyści z całego świata – zapowiada Krzysztof Mroziński z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury. – Na festiwalu sztuki ulicznej w Zielonej Górze będzie można zobaczyć wszystko, co może pokazać artysta ulicy.

Wieczorami na placu przed Filharmonią Zielonogórską będą finały każdego dnia do godz. 21.30 - 22. A jeszcze później można wybrać się do klubu festiwalowego w Piekarni Cichej Kobiety i tam można bawić się dalej z artystami do białego rana.